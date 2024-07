"Treni dalla Liguria senza aria condizionata e con perdite di acqua dai soffitto"

Lettera aperta del responsabile trasporti FdI Mino Giachino:

"Caro Assessore oggi ho dedicato la domenica a verificare lo stato dei treni per la Liguria, che usano coloro che possono andare solo un giorno al mare.

Stamane alle 7 del mattino aria condizionata a manetta. Ritardo accettabile, anche se un parroco he conosco ieri sullo stesso treno ha avuto 40 minuti di ritardo . Al ritorno sotto un sole cocente sembra di essere su un carro bestiame , zero aria condizionata, perdite dal soffitto, odori. Perché Tu è Cirio non ripetete l'esperienza in compagnia dei dirigenti di Trenitalia. La gente che va un giorno al mare ha gli stessi diritti degli altri passeggeri, se non di più".