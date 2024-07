Ad agosto gli Scavalcamontagne nelle valli di Lanzo, fra borghi e rifugi:

Un tuffo nel passato per una rinascita culturale sostenibile: è questa la missione degli Scavalcamontagne, un gruppo di artisti professionisti che ha deciso di riscoprire e rinnovare l’antica tradizione delle compagnie teatrali itineranti. Da qualche anno questi attori/cantanti portano i loro spettacoli in giro per l’Italia, animando piazze e teatri di piccoli borghi con un progetto che combina passione per l’arte e attenzione per l’ambiente.

Le Valli di Lanzo sono tra le fortunate destinazioni di questo tour teatrale. Dopo il successo dello scorso anno, gli Scavalcamontagne ritorneranno martedì 30 luglio, portando in questi luoghi una ventata di cultura e divertimento.

Il collettivo è composto da talentuosi artisti: Irene Geninatti Chiolero (soprano lirico e attrice), Danilo Ramon Giannini (attore, cantante e performer), Claudio Pinto Kovačević (attore di prosa), Daniela d’Aragona (attrice di prosa e cantante) e il pianista Stefano Nozzoli. Di recente si sono uniti al gruppo Nicanor Cancellieri, eclettico flautista, clown e giocoliere, e Julyo Fortunato, polistrumentista nippo-genovese. L’ultimo ingresso è Alessandro Bares, primo violino del quartetto d’archi Sforzesco di Milano e direttore dell’ensemble vocale romano Labyrinthus Vocum.

Dopo aver attraversato Cuneese, Astigiano, Alessandrino e località dell’entroterra ligure, la tournée estiva (che a settembre toccherà anche Puglia e Sicilia) proseguirà martedì 30 luglio a Groscavallo dove, in piazza dell’Angelo, alle 21, sarà messo in scena “Un Gala di operette”, spettacolo che celebra le doti vocali e comiche degli artisti con arie celebri tratte da Vedova Allegra, Cavallino Bianco e altri capolavori di questo genere.

Mercoledì 31 luglio, gli Scavalcamontagne si esibiranno a Chialamberto, in piazza Brigata Alpina Taurinense, con “Ricette e sinfonie”, rappresentazione che fonde l’arte culinaria con il teatro, esplorando il legame tra cibo ed eros.

Ma il viaggio degli Scavalcamontagne non si ferma qui. Giovedì 1° agosto saranno a Cantoira con “Un Cavallino Bianco”, libera e irriverente interpretazione dell’operetta di Benatzky e Stolz, diretta da Gianfranco Vergoni, performer, regista e coreografo noto nel teatro musicale italiano per le collaborazioni con la Compagnia della Rancia e il Teatro Sistina. Qui, sei interpreti in cerca di un ruolo giocano con i personaggi della celeberrima operetta ambientata nell’hotel austriaco, regalando al pubblico uno spettacolo unico e magico fatto di musica dal vivo, canto, divertenti sketch e tanta meraviglia.

Venerdì 2 agosto, gli Scavalcamontagne faranno tappa a Mezzenile per presentare “Se mi lanci non vale”, anch'esso diretto da Gianfranco Vergoni. Lo stile è quello di un classico musical americano e vede contrapposti il cinismo dei giocatori d’azzardo e il rigore spirituale dei moralizzatori, in una ricostruzione bonaria dei quartieri malfamati della New York Anni ‘50. La versione degli Scavalcamontagne trasforma tutto in una colorata giostra per bambini di tutte le età, piena di invenzioni a sorpresa e trovate esilaranti.

Sabato 3 agosto a Pessinetto proporranno “Note di santi e peccatori”, un percorso che alterna canti popolari, folk, lirici alla ricerca di una spiritualità personale, intima e semplice: dal “Lamento di Didone” a “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

La tappa successiva sarà a Ceres, domenica 4 agosto, con “Un Cavallino Bianco”. Martedì 6 agosto si sposteranno ad Ala di Stura con “Ricette e Sinfonie”, mercoledì 7 agosto a Balme con “Se mi lanci non vale”.

Venerdì 9 agosto saranno a Lemie per “Un Gala di operette”, vetrina di arie famosissime interpretate con grande verve comica, mentre sabato 10 agosto saranno a Bertesseno di Viù con “Un Cavallino Bianco”. Il loro tour nelle Valli di Lanzo si concluderà domenica 11 agosto a Traves (unico spettacolo alle 18) con “Ricette e Sinfonie”.