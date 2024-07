Thomas Ceccon oro 100 dorso, chi è il campione olimpico di Parigi 2024

(Adnkronos) - Thomas Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro 23enne regala il secondo titolo olimpico alla spedizione azzurra dopo quello vinto da Nicolò Martinenghi. Ceccon aggiunge un'altra perla al suo curriculum stellare: l'atleta di Thiene, primatista del mondo sulla distanza, ha vinto i Mondiali di Budapest nel 2022 con il record mondiale e, prima dell'exploit odierno, si è messo al collo 3 medaglie - un argento e due bronzi con le staffette - tra Tokyo 2020 e Parigi 2024. Il palmares è pieno di metallo prezioso tra Europei e Mondiali.

A livello continentale spiccano le 6 medaglie (4 ori e 2 argenti) a Roma 2022 tra dorso, farfalla e stile libero: una poliedricità mai mostrata nella rassegna europea da nessun atleta. I Mondiali di Budapest 2022 segnano il decollo definitivo, confermato dai risultati iridati ottenuti a Fukuoka 2023: oro nei 50 metri farfalla, argento nei 100 farfalla e nella staffetta 4x100 metri stile libero. Eclettico in vasca e non solo. Ceccon è personaggio nel senso più genuino del termine: spontaneo nelle interviste, originale nel look. All'inizio della carriera, a dispetto di un'età verdissima, ha esibito un tradizionale - quanto improbabile - paio di baffi che è stato progressivamente abbandonato. A Parigi, Ceccon ha confessato di aver sfatato un altro tabù: "Per la prima volta mi sono depilato il petto", ha confessato dopo la semifinale dei 100 dorso, adeguandosi ad una pratica normalmente seguita dai nuotatori a tutte le latitudini. L'azzurro concede poco a chi cerca informazioni sulla sua vita privata. Di sicuro, il pubblico femminile apprezza le doti tecniche e estetiche del fuoriclasse, a giudicare dalla valanga di video celebrativi - tra imprese in acqua e interviste - che rimbalzano sui social.