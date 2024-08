Notcoin (NOT) torna a salire, ma quanto durerà questo rialzo?

Notcoin (NOT), il token del popolare gioco touch-to-win, è tornato a salire e oggi fa registrare un +3%, suscitando rinnovato interesse tra gli investitori e i fan del settore. Questa risalita è avvenuta in un contesto di mercato particolarmente vivace, dove le meme coin e i progetti Play-to-Earn stanno guadagnando sempre più attenzione.

E mentre Notcoin continua a sfruttare l'entusiasmo del mercato, è importante analizzare anche quanto possa essere sostenibile questo rialzo e quali fattori stiano influenzando il trend attuale. Nel frattempo, PlayDoge, un nuovo progetto Play-to-Earn, sta rapidamente avvicinandosi ai 6 milioni di dollari nella sua presale.

Notcoin: analisi del trend rialzista

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di Notcoin (NOT) ha registrato una sorprendente risalita, raggiungendo un valore di circa $0,0118. Questo rialzo segue un periodo di calo significativo, durante il quale il token era sceso a un minimo di $0,0082.

La recente impennata è stata influenzata da diversi fattori: tecnici e di mercato. Innanzitutto, il crescente sentiment rialzista tra i trader ha spinto l'aumento delle posizioni long, evidenziato da un rapporto Long/Short in crescita. Inoltre, l'aumento dell'Open Interest ha suggerito un incremento dell'attività speculativa e della liquidità.

Inoltre, l'analisi del Cumulative Volume Delta (CVD) ha rivelato un cambiamento positivo, con un aumento nel volume degli acquisti rispetto alle vendite. Il miglioramento dei dati on-chain e il rinnovato interesse nella comunità crypto hanno ulteriormente alimentato questo trend positivo. Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente la sostenibilità di questo rialzo, poiché la volatilità intrinseca del mercato crypto potrebbe influenzare l'evoluzione futura del prezzo di Notcoin.

Nel prossimo paragrafo, scopriremo perché il nuovo progetto Play-to-Earn, PlayDoge (PLAY), sta emergendo come una potenziale opportunità di investimento e migliore alternativa rispetto a NOT con la sua presale da quasi $6 milioni.

PlayDoge: un nuovo progetto Play-to-Earn

PlayDoge sta emergendo come un innovativo progetto nel settore del GameFi e del Play-to-Earn, combinando nostalgia e tecnologia all'avanguardia. Il progetto si ispira al fenomeno dei Tamagotchi, riportando in vita il fascino degli animali virtuali in una forma moderna e interattiva.

Con grafica pixelata in 2D e meccaniche di gioco che richiamano i classici degli anni '90, PlayDoge offre agli utenti l'opportunità di guadagnare token $PLAY curando i loro animali digitali, addestrandoli per partecipare ai mini-giochi e interagendo con loro in un ambiente virtuale immersivo.

La prevendita di PlayDoge ha riscosso un grande successo, avvicinandosi rapidamente ai 6 milioni di dollari. Questo entusiasmo dimostra l'interesse crescente verso il progetto, alimentato anche dalla sua proposta unica di combinare il gaming con le ricompense in criptovaluta.

L'alto livello di partecipazione alla presale sottolinea il potenziale di PlayDoge come una delle nuove stelle nel panorama delle criptovalute e dei giochi basati su blockchain. Inoltre, PlayDoge ha introdotto un sistema di staking che offre agli utenti un'ulteriore opportunità di guadagno.

Gli utenti possono guadagnare ricompense in $PLAY attraverso lo staking dei token, con tassi di interesse competitivi, 78% nel momento in cui scriviamo, che attirano investitori e appassionati di criptovalute.

Felice Grimaudo, noto YouTuber e influencer del settore crypto, ha elogiato PlayDoge nel suo canale, sottolineando come il progetto rappresenti un'evoluzione significativa nel mondo dei giochi virtuali.

Grimaudo evidenzia l’innovazione del progetto e la sua capacità di attrarre una vasta audience, grazie alla combinazione di nostalgia e tecnologia moderna. Questo approccio potrebbe far di PlayDoge un punto di riferimento nel mercato del Play-to-Earn nei prossimi mesi.

Come comprare il token $PLAY

Acquistare il token $PLAY è semplice e può essere fatto in pochi passaggi. Per iniziare, collega un wallet compatibile, come Metamask, al sito ufficiale di PlayDoge. Dopo aver collegato il wallet, scegli la chain su cui effettuare l'acquisto: Ethereum (ETH) o Binance Smart Chain (BNB).

È possibile acquistare il token $PLAY utilizzando una carta bancaria o altre criptovalute come ETH o BNB. Assicurati che il saldo nel wallet sia sufficiente a coprire il costo dei token e anche le spese del gas.

Una volta completato l'acquisto, puoi partecipare allo staking dei token $PLAY. Per fare ciò, accedi alla sezione relativa allo staking sulla piattaforma di PlayDoge e seleziona l'ammontare di token che desideri bloccare. Lo staking offre opportunità di guadagno aggiuntive con tassi di interesse competitivi (78% al momento), aumentando il valore del tuo investimento nel tempo.

