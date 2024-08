Torino non si svuota, ma le serrande mandano in ferie i negozi: dura fare la spesa in questi giorni [FOTO]

Ombrelloni e sdraio da una parte, serrande abbassate dall'altra. Il meccanismo dei vasi comunicanti di Ferragosto, a Torino, è entrato in funzione anche questa volta. L'estate 2024 non fa eccezione e anche in questi giorni si moltiplicano i cartelli di "Chiuso per ferie" all'esterno di tanti esercizi commerciali.



Anche i negozianti vanno in vacanza (e ci mancherebbe), ma la patata bollente - non solo per le temperature - resta nelle mani di chi trascorre le settimane di agosto in città. E che magari ha necessità di fare la spesa, di effettuare una piccola riparazione o di portare un capo d'abbigliamento in tintoria.



Come da abitudine, sono soprattutto i quartieri più periferici a pagare dazio. Ma anche il centro (nonostante la presenza crescente di turisti che proprio ad agosto scelgono la città della Mole).



La data di rientro più gettonata pare quella dell'ultima settimana di agosto. Ma c'è chi si spinge direttamente all'inizio del mese di settembre.