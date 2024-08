XRP vola dopo la vittoria di Ripple contro la SEC: ecco la prossima crypto da monitorare

La recente vittoria di Ripple contro la SEC ha segnato un punto di svolta per la criptovaluta XRP, che ha registrato un’impennata del prezzo pari al 18% circa, salendo sopra $0,6. Questo risultato ha infuso nuova energia nel mercato delle criptovalute, creando un clima positivo per gli investitori.

Nel frattempo, PlayDoge, un innovativo token Play-to-Earn, ha attratto l'attenzione del pubblico con una prevendita che ha già raccolto oltre $6 milioni. PlayDoge si sta rapidamente affermando come una delle migliori criptovalute da monitorare, promettendo di portare una ventata di freschezza nel settore con il suo mix di nostalgia e innovazione.

Finalmente è finita: Ripple ha la meglio sulla SEC

La causa legale tra Ripple e la SEC, iniziata nel dicembre 2020, accusava Ripple di vendere XRP come un titolo non registrato. La corte, presieduta dalla giudice Analisa Torres, ha stabilito che le vendite di XRP al pubblico non costituiscono necessariamente vendite di titoli, ma quelle alle istituzioni potrebbero rientrare nella violazione delle normative sui titoli.

Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per Ripple, alleggerendo il peso legale che gravava sulla criptovaluta. In seguito alla notizia della vittoria, il prezzo di XRP è aumentato del 18% circa, passando da un minimo di $0,438 a $0,6. Questa impennata riflette l'ottimismo rinnovato degli investitori e la maggiore stabilità percepita per la criptovaluta.

Gli investitori e gli analisti hanno reagito positivamente, prevedendo una continua crescita per XRP e un possibile rafforzamento della sua posizione di mercato. Questa reazione positiva evidenzia un rinnovato interesse e fiducia nella criptovaluta.

Previsioni XRP

Dal punto di vista tecnico, XRP ha rotto la soglia rappresentata dalla resistenza a $0,60, con nuovi livelli di supporto ora fissati attorno a $0,55. Se il trend positivo dovesse continuare, il prossimo obiettivo potrebbe essere $0,65. Tuttavia, la criptovaluta deve mantenere la sua posizione sopra questi livelli chiave per confermare la stabilità ed evitare un possibile ritorno ai minimi precedenti.

Tra i fattori che potrebbero influenzare il prezzo di XRP nei prossimi mesi vi sono ulteriori sviluppi legali riguardanti le normative sui titoli e nuove partnership strategiche. Anche la crescente adozione da parte delle istituzioni finanziarie potrebbe giocare un ruolo cruciale nel guidare la crescita di XRP, portando a una maggiore legittimazione e utilizzo della criptovaluta nel settore finanziario.

Gli esperti e gli analisti sono generalmente ottimisti riguardo alle prospettive future di XRP, prevedendo un ottimo potenziale di crescita se la criptovaluta dovesse riuscire a consolidare i suoi guadagni e ad attrarre investimenti istituzionali.

PlayDoge è la nuova crypto da monitorare

PlayDoge sta emergendo come una delle criptovalute più promettenti del settore grazie al suo approccio innovativo e al modello Play-to-Earn. Questo token sfrutta la popolarità dei vecchi Tamagotchi per attrarre gli appassionati di criptovalute e gaming, combinando nostalgia e tecnologia blockchain in un'unica offerta.

Le principali caratteristiche di PlayDoge includono un sistema P2E che consente ai giocatori di guadagnare token attraverso il gioco, simile ai famosi Tamagotchi degli anni '90. Gli utenti devono prendersi cura dei loro animali virtuali, partecipando a mini-giochi e sfide per accumulare ricompense in token $PLAY. Questo approccio offre non solo intrattenimento, ma anche un guadagno reale.

La prevendita di PlayDoge ha avuto un successo notevole, raccogliendo oltre $6 milioni in poche settimane. Questo risultato dimostra un forte interesse da parte degli investitori e segnala un potenziale significativo per il progetto.

Salvatore d'Amico, noto YouTuber nel settore delle criptovalute, ha espresso grande entusiasmo per PlayDoge. Ha elogiato il progetto per la sua innovazione e ha previsto un futuro brillante per il token, sottolineando il suo potenziale di crescita nel mercato.

Come partecipare alla prevendita di PlayDoge

Comprare il token $PLAY è molto sempilce. Ecco una guida passo-passo:

Creazione del portafoglio: per partecipare alla prevendita, è necessario creare un portafoglio compatibile. Puoi scegliere tra portafogli come MetaMask o Trust Wallet, che supportano il token $PLAY. Assicurati di configurare correttamente il portafoglio e di avere una chiave privata sicura.

collega il tuo portafoglio alla pagina ufficiale della prevendita. Gli acquisti possono essere effettuati utilizzando ETH, BNB, USDT, o anche carte di credito. Seleziona l’importo desiderato di $PLAY e conferma la transazione. Riscossione dei token: al termine della prevendita, i token $PLAY acquistati saranno trasferiti al tuo portafoglio. Assicurati di avere il tuo portafoglio collegato alla pagina della prevendita per partecipare al processo di distribuzione.

