Piemonte d'argento alle Olimpiadi: l'eporediese Casadei e il verbanese Tacchini secondi nella canoa

Arriva al fotofinish la medaglia numero 30 delle Olimpiadi di Parigi 2024 per l'Italia. Ed è d'argento. A vincerla sono stati i piemontesi Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, impegnati nella C2 500, la gara sprint della canoa di coppia che non vedeva l'Italia sul podio dalle Olimpiadi di Roma 1960.

C'è dunque - finalmente - anche un po' di Piemonte tra i medagliati italiani: Gabriele Casadei, 22 anni, originario di Ivrea, ha iniziato questa disciplina al lago di Candia, vicino a casa sua, portando a casa diversi titoli a livello juniores; Carlo Tacchini, 29 anni, di Verbania, è alla sua seconda partecipazione ai Giochi e venerdì sarà impegnato nella gara singolare.

"Bellissimo argento per i nostri piemontesi Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, che riportano dopo 64 anni la Canoa sprint sul podio", ha commentato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "Una giornata straordinaria per l’Italia e per il Piemonte. Complimenti ragazzi: siete il nostro orgoglio".