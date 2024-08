Dal 12 agosto più corse dei bus sulla tratta Ciriè-Germagnano

la corsa bus A006 Ceres 9.35 - Germagnano 9.56 è prolungata a Ciriè con arrivo alle 10.16. La corsa permette la prosecuzione del viaggio verso Torino con il treno Sfm7 26762 in partenza alle 10.21.

è programmata una corsa bus aggiuntiva (A020) in partenza da Ciriè alle 10.49 con arrivo a Ceres 11.33 La corsa è in corrispondenza con il treno Sfm7 26708 da Torino in arrivo a Ciriè alle 10.39