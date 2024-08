Calcio, Serie D Girone A: ecco il calendario completo della stagione 2024-25

E' stato pubblicato pochi istanti fa il calendario ufficiale del prossimo campionato di Serie D Girone A.

Per scaricare l'elenco completo delle partite CLICCA QUI.



A seguire la prima giornata:

Albenga - Sanremese

Bra - Asti

Vogherese - Città di Varese

Cairese - Borgaro

Chieri - Saluzzo

Chisola - Vado

Gozzano - Fossano

Imperia - Ligorna

Lavagnese - Oltrepo'

Novaromentin - Derthona