Torino: il mercato e la formazione tipo dei granata ad oggi

Ripartire dal nono posto della stagione 2023/2024, con un nuovo allenatore e il desiderio di poter fare quello step in più per ritornare a giocare le competizioni europee. Con questi presupposti parte la stagione 2024-2025 del Torino. Diverse le novità in casa granata oggi, a partire dall’addio di Ivan Juric alla guida della squadra del presidente Cairo e la panchina affidata a Paolo Vanoli, promosso in una grande squadra di Serie A dopo l’ottima gestione del Venezia. A lui è stata dunque affidata la gestione di un gruppo che alla vigilia del campionato, secondo le previsioni e i pronostici sulla stagione di Serie A, può ambire anche a un piazzamento in Europa e stare al passo delle squadre blasonate della ‘parte sinistra della classifica’. Ma per fare questo serve intervenire in maniera mirata sul mercato, cercando di acquistare giocatori utili alla causa. E soprattutto che possano interpretare al meglio i nuovi schemi e le tattiche dell’allenatore lombardo.

Calciomercato: cessioni, arrivi e obiettivi

Prima di operare sul mercato in maniera consistente il Torino ha dovuto lasciare andare uno dei suoi pezzi pregiati. Alessandro Buongiorno, infatti, è stato ceduto al Napoli di Conte per 35 milioni. E con lui è partito anche Ben Lhassine Kone, in direzione Como, per la più modica cifra di 1,5 milioni. Soprattutto la prima è stata una cessione necessaria per far cassa e investire nella rosa. Il primo acquisto il Torino l’ha fatto “in casa”, riscattando Duvan Zapata dall’Atalanta per 8,5 milioni e andando a pescare in casa Las Palmas acquistando Saul Coco, difensore centrale 25enne, per 7,5 milioni. E a questo punto sono importanti gli obiettivi di mercato dei granata con principalmente l’interesse per il difensore centrale del Lugano Albian Hajdari, ma anche Robin Gosens, il centrocampista ex Atalanta oggi all’Union Berlino e per il quale servirebbero 12 milioni di euro. Il Torino poi vorrebbe provare ad arrivare all’ex viola, oggi svincolato, Giacomo Bonaventura, ma soprattutto a Tanner Tessmann, interessante mediano statunitense che con il Venezia ha giocato una stagione ad altissimi livelli.

Come gioca il Torino di Paolo Vanoli

Dal punto di vista tattico, la scelta di Vanoli al posto di Juric si è inserita nel segno della continuità. Tanto Juric quanto Vanoli infatti fanno del 3-5-2 di base il proprio credo tattico, quindi con una difesa a tre e i terzini spostati più in alto per far male in fase offensiva ma anche per essere pronti a ritornare in difesa e chiudere la porta granata con cinque uomini. Partendo da questo non è escluso che Vanoli possa utilizzare saltuariamente anche il 3-4-3, mantenendo la linea dei centrocampisti con due uomini deputati a viaggiare sulle fasce ma con il supporto offensivo di esterni di attacco. Vanoli lo ha fatto diverse volte con il Venezia valutando di volta in volta le caratteristiche dell’avversario e quindi cercando di allenare i suoi sia a giocare con un mediano e due mezzali in caso di 3-5-2, oppure con un classico centrocampo a due in zona centrale che si sviluppa sugli esterni in caso di 3-4-3.