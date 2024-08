Carta e cartone: nel 2023 il Piemonte sa ancora fare la differenza (quasi 74 chili a testa)

Nel 2023 resta stabile la raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte che supera le 313.000 tonnellate con un lieve incremento di poco meno di 200 tonnellate rispetto all’anno precedente. I dati sono resi noti dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.