Iniziato il conto alla rovescia per la Festa patronale di Chivasso

Domenica 25 agosto a Chivasso si aprono i festeggiamenti patronali in onore del Beato Angelo Carletti.

Dopo la messa celebrata, alle ore 10, nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta, alle 11 è prevista la processione del simulacro del francescano del XV secolo. Promossa dagli Assessorati comunali all’Agricoltura, Ambiente, Fiera, Mercati e Turismo, mercoledì 28 agosto, come da tradizione, a partire dalle ore 8 e per tutto il pomeriggio, la Fiera Regionale che porta il nome del patrono di Chivasso sarà di scena nel Parco del Mauriziano, con numerosi espositori dei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e delle agrotecnologie.

Il tema di quest’anno, “Salva le api e salverai il mondo”, è incentrato sull’importanza delle api per la biodiversità. Roberta Tosoni, apicoltrice e guida naturalistica di Aspromiele racconterà, in area Focus, alle ore 10:30, tramite le fotografie di Luca Mazzocchi, la vita delle api. Per "Idee in Fiera", lo spazio in zona Palco farà riflettere su temi importanti legati al mondo dell'agricoltura, con Fulvio Piccinino, docente all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e alla Campary Academy, che proporrà una conferenza sul lungo rapporto fra uomini e api, dal saccheggio indiscriminato degli alveari alla nascita delle arnie razionali, dal suo libro "Il re era una regina. Storia, biologia e curiosità sulle api".

L'Associazione CNGEI di Gassino Torinese - gruppo di Chivasso – proporrà invece un'attività dedicata ai più piccoli per costruire casette per gli insetti impollinatori in area Focus. Sempre in quest’ultimo spazio, sarà presente A.Di.P.A. Piemonte (Associazione per la Diffusione delle Piante fra Amatori) che promuoveranno la biodiversità e le piante, partendo principalmente dal seme.

In serata, la festa si sposterà nel capoluogo dove la Pro Loco Chivasso L’Agricola, a partire dalle ore 19,30, promuove un altro appuntamento attesissimo del cartellone estivo: “Borghi in piazza”, tra degustazioni e musica. Alle 21, in piazza Dalla Chiesa, si terrà invece la “Serata Retro Vibes” per gli amanti della dance anni ‘90 e 2000.

Il cartellone estivo della Città di Chivasso proseguirà fino al prossimo 8 settembre.