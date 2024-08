Il prezzo di SHIB sale del 4% in un giorno mentre Shiba Shootout offre un potenziale 100x

La criptovaluta Shiba Inu (SHIB) è tornata a far parlare di sé per il notevole aumento del suo tasso di burning e la corrispondente impennata del prezzo. Di recente sono stati bruciati oltre 39 milioni di token SHIB, con un aumento impressionante del 38.199.412% del tasso di burning.

Questo evento ha riacceso l'interesse per SHIB, una meme coin a tema canino, il cui prezzo è salito ai massimi intraday di 0,00001421 dollari, segnando un +4% circa nelle ultime 24 ore.

Alla luce di questo scenario, un nuovo progetto crypto a tema canino chiamato Shiba Shootout sta attirando l'attenzione con i suoi piani ambiziosi e il tema del selvaggio West, portando alcuni analisti a prevedere rendimenti significativi per i primi investitori.

L'impressionante tasso di burning e le fluttuazioni del prezzo di Shiba Inu

La criptovaluta Shiba Inu è stata a lungo una delle preferite dagli appassionati di meme coin e la sua recente performance sottolinea la sua perdurante popolarità. Il massiccio aumento del tasso di burning evidenzia gli sforzi in atto per ridurre l'offerta totale di token SHIB, aumentandone potenzialmente il valore.

Dopo il rimbalzo dai minimi di $0,0000107 del 5 agosto, SHIB ha registrato i maggiori guadagni dall'aprile 2024, raggiungendo un picco di $0,0000144. Tuttavia, è stata incontrata una resistenza a $0,00001468, suggerendo un sentimento di cautela tra gli operatori che valutano la sostenibilità del rialzo di SHIB.

Gli analisti di mercato avvertono che se SHIB dovesse scendere al di sotto degli attuali livelli di prezzo, potrebbe testare il supporto di $0,000010, indicando che i trader sono ancora cauti nell'impegnarsi eccessivamente fino a quando non emergerà una chiara tendenza.

La correlazione tra il tasso di burning di SHIB e il suo prezzo è complessa, poiché anche altri fattori come le condizioni generali del mercato, il sentimento degli investitori e le tendenze più ampie delle criptovalute giocano un ruolo significativo.

I tori stanno tenendo d'occhio le medie mobili giornaliere di $0,0000163 e $0,0000203 come livelli di resistenza chiave, con un breakout al di sopra di questi punti che potrebbe aprire la strada a ulteriori rally verso i valori di $0,000020 e $0,00003.

Shiba Shootout: un nuovo competitor in stile selvaggio west

Se da un lato Shiba Inu ha catturato l'attenzione con il suo ultimo tasso di burning e i suoi movimenti di prezzo, dall'altro un nuovo token chiamato Shiba Shootout sta facendo parlare di sé nella community delle criptovalute.

La prevendita di Shiba Shootout, un progetto che si rifà al selvaggio West, ha già raccolto oltre 1 milione di dollari, dimostrando un forte sostegno da parte dei trader al dettaglio. Gli early adopters possono acquistare i token SHIBASHOOT a soli 0,0199 dollari l'uno, anche se questo prezzo è destinato a salire presto con il progredire del progetto.

L'attrattiva di Shiba Shootout risiede nella sua miscela esclusiva di temi e caratteristiche che la distinguono dalle meme coin tradizionali. Il progetto sta sviluppando un gioco mobile in cui i giocatori assumono il ruolo di un pistolero Shiba, impegnandosi in rapide sortite e sparatorie con la possibilità di guadagnare token SHIBASHOOT come ricompensa.

La versione Web3 del gioco è ancora in fase di sviluppo, ma una versione di base è già disponibile su Google Play e App Store, offrendo ai giocatori un assaggio di ciò che verrà.

Oltre all'aspetto ludico, Shiba Shootout offre il protocollo "Cactus Staking", in cui gli utenti possono mettere in stake i loro token $SHIBASHOOT per guadagnare ricompense nel corso del tempo, in modo simile alla crescita di un cactus digitale.

Questo nuovo modo di fare staking è completato da altre caratteristiche a tema cowboy, tra cui una lotteria, sessioni di narrazione della community e votazioni di governance con un tocco frontaliero. Questi elementi hanno riscosso il favore della community di criptovalute, attirando migliaia di membri attivi sul canale Telegram di Shiba Shootout, presente anche sotto forma di account X.

Previsioni degli analisti: potenziale di 100x?

L'accoglienza positiva di Shiba Shootout è ulteriormente rafforzata dall'appoggio di figure di spicco nel settore delle criptovalute. Lo YouTuber Samubit, noto per le sue analisi approfondite sulle criptovalute, ha recentemente recensito il progetto Shiba Shootout, lodandone l'approccio innovativo e il potenziale di crescita.

Nel suo video, Samubit ha evidenziato il successo della prevendita del progetto e ha fatto previsioni audaci sul prezzo, suggerendo che SHIBASHOOT potrebbe raggiungere una valutazione di 100x dopo il lancio.

