Lavoro, 23 tecnici e funzionari assunti entro fine anno da Città metropolitana: come candidarsi

23 tecnici e funzionari assunti entro fine anno da Città metropolitana: come candidarsi

La Città metropolitana di Torino ha indetto 5 concorsi pubblici per esami per assunzioni a tempo indeterminato e 1 selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

I profili ricercati sono , per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato 1 Perito Termotecnico (Area degli Istruttori), 4 Periti Elettrotecnici (Area degli Istruttori), 1 Architetto (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), 12 Geometri (Area degli Istruttori), 4 Istruttori Amministrativi o Contabili (Area degli Istruttori) con un concorso però riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette secondo l’art. 18 della L. 68/99.

Una posizione è aperta per l’assunzione a tempo determinato e pieno con Contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi per 1 Tecnico Comunicazione (Area degli Istruttori).





“Prosegue il programma di assunzioni previsto per il triennio 2023-2025” commenta il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo “che ci consente di rafforzare la nostra squadra metropolitana con nuove energie e dando spazio ai giovani".

Le candidature scadranno il prossimo 23 settembre 2024 alle ore 12.





Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di esclusione, unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento InPA della Funzione Pubblica.

I bandi sono pubblicati al link: https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso.