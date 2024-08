Tour de l'Avenir, valli del Pinerolese protagoniste, Uncem: "Ciclismo porta turismo di qualità"

Pronti per le salite del Tour. Il Grande Ciclismo torna tra noi. "Le due tappe di oggi e domani, sabato, a Bobbio Pellice, Condove e il grande arrivo al Colle delle Finestre del Tour de l'Avenir sono vettori non solo di visibilità per i territori. Devono permetterci di costruire attrazione nelle nostre Valli, come Uncem, ha sempre sostenuto, per attrarre il turismo che cerca l'emulazione sulle strade dei Campioni e dei ciclisti di domani. Tutti devono poter venire a provare le salite che vedranno in TV. E noi siamo pronti". Così Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Mauro Vignola, Sindaco di Bobbio Pellice, membro della Giunta Uncem, neoPresidente dell'Unione montana Pinerolese.



Il "Tour Giovani", con due tappe in Val Pellice, Val Chisone e Val di Susa, dopo il Tour de France a Torino e Pinerolo, è coerente con gli sforzi compiuti nel territorio dell'Unione Montana Pinerolese, attraverso il progetto Upslowtour. "Si tratta di un'iniziativa che ha la sua specificità riconoscibile in infrastrutturazione, manutenzione e promozione dei percorsi ad anello, compreso l'itinerario dei rifugi dell'alta Valpellice.

Un recente accordo di programma con Regione Piemonte consente di implementare le azioni mirate a sviluppare la bike-economy. Intanto, la salita del Barbara, durissima, è pronta ad esercitare il suo richiamo nei confronti di chi ama la salita, magari proponendosi anche come approdo di competizioni", spiega il presidente Vignola.