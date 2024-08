Molinari e Ricca (Lega): "Cirio segua esempio del Veneto e si opponga ai ricorsi contro la legge sull'Autonomia Differenziata"

"La legge Calderoli sull'Autonomia deve poter essere applicata dalle Regioni che decidono di avvalersene, ovviamente con le modalità, la gradualità e le garanzie previste dalla normativa stessa. Il Gruppo consiliare della Lega in Regione Piemonte chiederà al Governatore Cirio di intraprendere un percorso simile a quello già annunciato in Veneto dal Governatore Zaia, ossia di opporsi al ricorso annunciato contro l'applicazione della legge dalla Sardegna, dalla Puglia e dalla Toscana, in quanto il Piemonte e i piemontesi sarebbero danneggiati dal blocco della legge. Un conto è scegliere, legittimamente, di non avvalersi delle opportunità offerte dalla legge sull'Autonomia Differenziata, altro è pretendere che la stessa legge sia 'congelata' o disapplicata in tutto il Paese". Così in una nota l'on. Riccardo Molinari, segretario della Lega in Piemonte, e Fabrizio Ricca, Presidente del Gruppo Lega in consiglio regionale.