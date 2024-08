Basket, la Reale Mutua conclude il ritiro estivo a Bielmonte. Boniciolli: "Tappa importante del nostro percorso"

Il ritiro estivo della Reale Mutua Basket Torino è giunto al termine: dopo cinque giorni di lavoro intenso a Bielmonte, nell’Oasi Zegna, la squadra di coach Matteo Boniciolli è tornata in città, dove proseguirà la preparazione in vista del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25.

Il ritiro estivo è stato strategico per continuare a lavorare intensamente e consolidare l’affiatamento del gruppo gialloblù, formato da tanti nuovi protagonisti. Nel corso dei cinque giorni in montagna, la squadra ha svolto le sessioni di allenamento al Palasport Bielmonte, seguendo un programma che prevedeva doppie sedute giornaliere, fino alla chiusura del ritiro con una serie di brevi scrimmage interni per mettere in pratica i concetti sui quali il gruppo ha lavorato all’Oasi Zegna.

Al termine del ritiro, coach Matteo Boniciolli ha voluto ringraziare l’organizzazione dell’Oasi Zegna e ha espresso la sua soddisfazione per l’esperienza vissuta dal gruppo e per il lavoro svolto: “Abbiamo trovato grande ospitalità e grande organizzazione attorno alla squadra, un impianto adatto al lavoro di una squadra di alto livello, un ottimo albergo, ottimo ristorante. Tutta l’organizzazione dell’Oasi Zegna ha mostrato il proprio supporto, impreziosito dalla presenza di una campionessa olimpica come Josefa Idem che ha lavorato con lo staff su concetti di team building, aiutandoci a crescere come gruppo di lavoro. Dopo una prima settimana di preparazione in cui abbiamo lavorato su concetti offensivi senza contatto, in questo piccolo training camp di cinque giorni ci eravamo posti l’obiettivo di introdurre regole difensive, per una squadra che dovrà fare dell’intensità e del ritmo le sue caratteristiche fondamentali. I giocatori hanno lavorato bene, a un’intensità molto elevata, si sono sforzati di avvicinarsi quanto più possibile alle indicazioni date dallo staff tecnico. Naturalmente siamo ancora lontani dall’essere quello che vogliamo diventare, ma questa è stata una tappa importante per il nostro percorso. È stato importante vedere anche la disponibilità, da parte dei giocatori, a condividere il pallone in attacco e cercare sempre l’uomo libero”.

Concluso il ritiro a Bielmonte, la squadra gialloblù riprenderà quindi a lavorare sotto la Mole in vista dei futuri impegni prestagionali, a partire da un primo scrimmage che si terrà il 31 agosto alle ore 18 al Pala Gianni Asti contro Oleggio, formazione di Serie B Interregionale che vede nel proprio roster diversi giovani promettenti dal giro delle nazionali giovanili, reduci dalla vittoria dell’argento agli ultimi Mondiali U17.

L’appuntamento prestagionale con Oleggio è stato definito dopo l’iniziale comunicazione del calendario del precampionato, così come è stata aggiunta un’altra amichevole che si terrà il 21 settembre alle ore 20.30 a Carugate (MI) contro l’Urania Milano. Coach Boniciolli sui prossimi impegni: “Dopo queste due settimane di lavoro, la prima al Pala Gianni Asti e la seconda nell’Oasi Zegna, noi come staff tecnico torniamo a Torino sapendo esattamente come proseguire il lavoro, con la terza settimana di allenamento che storicamente è la più dura. Ci prepareremo così in vista della prima amichevole contro una squadra di Serie B, il cui livello però non deve trarci in inganno perché è una formazione composta da ragazzi che hanno conquistato la medaglia d’argento ai mondiali giovanili, e che quindi con il loro entusiasmo e la loro energia ci impegneranno fin da subito”.

CALENDARIO PRECAMPIONATO

31 agosto, ore 18 – vs Oleggio (Pala Gianni Asti, Torino)

7 settembre, ore 17.30 – vs Libertas Livorno (Santa Margherita Ligure – GE)

11 settembre, ore 18 – vs Acqua S. Bernardo Cantù (Pala Gianni Asti, Torino)

14 settembre, ore 18 – vs SAM Basket Massagno (Pala Gianni Asti, Torino)

18 settembre, ore 19 – vs Vanoli Cremona (2° B24 Trophy – Genova)

21 settembre, ore 20.30 – vs Urania Milano (Carugate – MI)