A San Gillio in arrivo la seconda edizione del Vata Festival

Quest’anno tutto il centro, l’area mercatale, il Palazzo del Comune, l’oratorio della Chiesa Parrocchiale e la chiesa sconsacrata di San Rocco saranno a nostra disposizione per poter far vivere una giornata fantastica a tutti i visitatori.

Venerdì 20 settembre si inaugurerà intorno alle ore 18 con l’apertura dell’area food, che saranno presenti per tutti i tre giorni del festival, presso la vasta area dell’oratorio della chiesa parrocchiale. Diverse postazioni con cibi selezionati oltre a un birrificio e a produttori locali sono stati vagliati dall’Associazione Cuochi Torino che ci ha aiutato nella selezione degli operatori food.

La sera, dopo essersi deliziati con i cibi proposti dagli operatori food sempre presso l’oratorio della chiesa parrocchiale si potrà ammirare alle ore 21, a ingresso gratuito, Lanzaia con la sua "Dea della trasformazione"

Attraverso tre performances di danza Tribal Fusion

Style e Tribal&Flames

Selva racconta la storia di Lanzaia, dea della trasformazione.

Un’energia che arriva sulla terra nascendo donna e che comincia un viaggio alla scoperta di se stessa e di ciò che significa esserlo.

Prova emozioni di ogni genere, si perde, fa esperienza dei misteri interiori, della guerra e del caos, passando alla ricerca dell’equilibrio, per poi scoprire che è in grado di trasformarsi e liberarsi, togliendosi ogni maschera per esprimere finalmente la propria vera essenza.

Seguirà alle ore 21:30 il concerto dell’artista musicoterapeuta Messicano Carlos La Bandera “Naturale”.

Ogni tradizione é portatrice di un messaggio ancestrale che forma un puzzle meraviglioso dell’umanità.

In NATURALE Tradizioni di diversi continenti si incontrano (Messico, Mediterraneo, India, Nord America, ecc) attraverso il Flamenco, Son Jarocho, Son Huasteco, musica indiana del Sud Italia fusionandosi grazie alla elettronica.

La Natura, Madre portatrice delle nostre piú antiche tradizioni semina le fondamenta di ponti incogniti per la crescita della nostra società globale verso una Pace globale in armonia col Medio Ambiente.

NATURALE é un ponte di tradizioni ancestrali che si incontrano con i ritmi contemporanei creati a partire da frequenze estratte e generate dalla Natura. Ritmi che portano al “flow” del canto medicina che invitano ad una esperienza catartica di trasformazione personale.

In questo progetto si incontrano la Musica Medicina, tradizioni ancestrali, musicoterapia e la musica elettronica abbinate a proiezioni per dare un’esperienza completa di rinnovamento a 360 gradi.

Sabato 21 settembre si uniranno dalle 10 fino a sera gli stand di operatori olistici e artigiani nello spazio del mercato coperto. Qui si potranno ammirare prodotti artigianali esclusivi e molto spesso pezzi unici e si potrà essere coccolati dagli operatori olistici presenti che vi dedicheranno tempo per donarvi il loro sapere.

Dalle ore 10 inizieranno i laboratori sia presso le sale dell’ex palazzo comunale di via Roma 6 che dell’ex cappella di san Rocco in Via Alpignano segui il link e guarda tutti i laboratori, scegli quello/i che ti ispirano di più e poi per iscriverti telefona al 3391410085: https://www.facebook.com/events/3767977240104241/?active_tab=discussion&locale=ro_RO

Domenica 22 settembre, alle ore 21 il concerto "OTODAMA" "L'anima dei suoni".

Voce e San-Shin: Shinobu Kikuchi e Violoncello: Yuriko Mikami.

Le letture verranno interpretate dall'attore Fabrizio Odetto.

OtoDama significa “l’anima dei suoni” e il suono vibra, comunica ed esprime, raggiunge, richiama, armonizza e realizza i desideri, dà forza, unisce, guarisce.

Ha il potere di scacciare i demoni e la malvagità.

“L’anima dei suoni” è un progetto che nasce dai canti tradizionali popolari e contemporanei giapponesi, che si fonde con la sonorità ed espressione della musica occidentale, più specificamente la musica classica.

Il concerto alterna armoniosamente l’antico e il moderno e si presenta attraverso una “voce” in lingua giapponese accompagnato dai timbri diversi del violoncello e dello San-shin (lo strumento a corde giapponese).

I canti parlano degli Dei, delle preghiere, del lavoro dei contadini e dei pescatori, le nenie, le filastrocche dei bambini, i canti d’amore.

Questi brani sono nati, cantati e amati nella vita quotidiana degli

abitanti, sono stati tramandati oralmente e accuditi preziosamente attraverso i secoli.

Sono ricchi di storie e desideri, di ritmi e melodie che riscaldavano il cuore e che cantandole insieme fortificavano i legami fra gli abitanti.

Oggi, condividendo questi canti, possiamo intravedere la vita e i pensieri dei nostri antenati.Tutti i brani sono stati rivisitati mantenendo la bellezza melodica dei canti originali.

Domenica 22 settembre 2024 dalle ore 10 tutto il centro storico si immergerà nella magia e diventerà un centro olistico con tanti stand sia pratiche olistiche, anche dedicate ai nostri amici a quattro zampe, che di artigianato.

Qui il link per vedere tutti gli operatori presenti al Vata Festival: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094431461884&locale=ro_RO

Inoltre proseguiranno i laboratori e workshop sia negli stand degli operatori che saranno attivi dalle ore 10, sia presso le sale dell’ex palazzo comunale di via Roma 6, che dell’ex cappella di san Rocco in Via Alpignano segui il link e guarda tutti i laboratori, scegli quello/i che ti ispirano di più e poi per iscriverti telefona al 3391410085: https://www.facebook.com/events/3767977240104241/?active_tab=discussion&locale=ro_RO

Il Vata Festival si concluderà domenica 22 settembre alle ore 19:00, ma garantiamo a tutti i partecipanti che torneranno alla loro quotidianità con più sicurezza, autostima e consapevolezza che li aiuterà ad affrontare diversamente la propria vita e chissà a intraprendere un percorso di guarigione dell’anima.

Questo festival è un’opportunità unica per immergerti in un mondo di esperienze olistiche, connessioni profonde e crescita personale.

Non perdere l’occasione di immergerti in questo affascinante viaggio di condivisione e di bellezza.

Carlos La Bandera “Naturale”