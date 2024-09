Sport |

Basket, prima riunione stagionale di Reale Mutua con le società affiliate

Sinergia e nuove iniziative per lo sviluppo della pallacanestro sul territorio

Reale Mutua Basket e i Club Partner della stagione 2024/25

Un incontro di inizio stagione per il bene comune della pallacanestro sul territorio. Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, nella serata di mercoledì 28 agosto, si è tenuta la prima riunione stagionale tra la società gialloblù e i suoi Club Partner, le società affiliate sul territorio. L'incontro, presieduto dal DG/DS Giorgio Bottaro e dal dirigente responsabile del settore giovanile Massimo Cibrario, ha rappresentato un importante momento di confronto e pianificazione per il futuro della sinergia tra Basket Torino e le società affiliate. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di 18 realtà cestistiche locali, di cui ben 12 new entries nel gruppo dei Club Partner di Basket Torino per la stagione 2024/2025: - Ginnastica Torino - Oasi Laura Vicuna - Lo.Vi. Borgaro - Jolly Vinovo - San Paolo Basket - Pallacanestro Pancalieri - San Mauro Basket (Torino Nord Academy) - Polisportiva Reba (Torino Nord Academy) - SEA Basket Settimo (Torino Nord Academy) - Basket Cigliano (Torino Nord Academy) - Polisportiva Ghandi (Torino Nord Academy) - Dynamica Vallette (Torino Nord Academy) - Sesto Senso Gassino (Torino Nord Academy) - Franzin Val Noce - Mens Sana Asti - TTB Pino Torinese (Unione Basket Collinare) - Arcobaleno Chieri (Unione Basket Collinare) - Basket Chieri (Unione Basket Collinare) Insieme ai rappresentanti dei Club Partner, era presente anche Dino Violante, Presidente del Basket Torino Femminile e Torino Teen Basket. Durante la riunione, sono stati toccati diversi punti cruciali per il bene comune dello sport e per la crescita dei giovani atleti. In particolare, sono state proposte nuove idee e iniziative volte a potenziare la collaborazione tra le diverse realtà, sia sul piano tecnico che organizzativo, e a promuovere la diffusione della pallacanestro e la condivisione dei suoi sani valori in tutto il territorio.

comunicato stampa

