Il pinerolese Andrea Vavassori con Sara Errani conquista la finale di doppio misto agli Us Open

Il pinerolese Andrea Vavassori ha fatto la storia del tennis italiano. Nella notte, con la sua compagna ravennate Sara Errani, ha conquistato la finale degli Us Open. È la prima volta che una coppia italiana si gioca la vittoria di uno Slam in doppio misto. L’impresa ha ancora maggior rilievo, perché i due tennisti hanno sconfitto i padroni di casa Tyra Grant Aleksandar Kovacevic, in maniera netta, per 6-3, 7-5.