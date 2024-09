"To Listen To". A Torino un viaggio nell'ascolto sperimentale, con incontri e concerti gratis

Un ascolto curioso e sperimentale. Dal 27 settembre al 6 ottobre torna "TO LISTEN TO", il festival dell'ascolto sperimentale in collaborazione con Gallerie d'Italia. Giunto alla terza edizione, è stato ideato dalla Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Torino, nata nel 1968. Allargare gli spazi musicali

"Vogliamo allargare - spiega il direttore artistico Stefano Bassanese - le collaborazioni ad altri luoghi nella città". Sarà quindi possibile assistere a concerti acustici ed elettroacustici nelle sale del MAO e Palazzo Madama, ma soprattutto negli spazi di Gallerie d'Italia, dove dal 27 al 29 settembre si svolgerà l'anteprima "To Listen To", tre giornate di riflessioni sull'economia dell'ascolto, concerti e laboratori per i più piccoli. "Gallerie d'Italia - ha sottolineato il vice direttore Antonio Carloni - si conferma uno spazio aperto alla città e alle molteplicità dell'arte: la partecipazione a "To Listen To" conferma un'attenzione al mondo della musica e alla sperimentazione in dialogo con le esposizioni fotografiche e le collezioni". Il programma

La prima giornata proporrà negli spazi di piazza San Carlo il Solidaritat Brigade Ensemble di Venezia nell'interpretazione del Coming together di Frederic Rzewski per proseguire nelle giornate successive con Davide Boosta Dileo che proporrà la sua interpretazione di À la recherche du rythme perdu di Luc Ferrari e infine con la performance del compositore, bassista e ricercatore canadese Pierre-Alexandre Tremblay. Il 27 settembre inizieranno i concerti nel Salone del Conservatorio, con "An Index of Metals", una video-opera di Fausto Romitelli. Sempre qui il lunedì successivo si terrà il concerto inaugurale del XXIV Colloquio d'Informatica Musicale dell'AIMI: protagonisti il pianista Ciro Longobardi ed il compositore elettroacustica Roberto Doati. Giovedì 3 ottobre in programma Systema Natura di Mauro Lanza e Andrea Valle, uno spettacolare ciclo compositivo in 4 parti: Regnum Animale, Regnum Vegetabile, Regnum Lapideum, Fossilia; un ampio catalogo di esseri immaginari, ispirato alla tradizione medievale di bestiari, erbari e lapidari. Il 4 ottobre nelle sale del MAO verranno presentate due opere di Luc Ferrari: Et tournent les sons dans la garrigue e Societé 1, un lavoro che indaga le modalità dei rapporti tra individui e società con il coinvolgimento attivo del pubblico. Luigi Nono La chiusura del festival il 6 ottobre interamente dedicata a Luigi Nono, nel centenario della nascita. Previste poi installazioni multimediali alla Galleria Guida Costa Projects, a Palazzo Madama e nel Foyer del Conservatorio. Concerti gratis