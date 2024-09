RED BULL ITALIA mette le ali al trail delle colline 2024

Anno dopo anno, il Trail delle Colline è diventato un appuntamento fisso del mese di ottobre, capace di richiamare a Chivasso e Castagneto Po centinaia di persone. Se nel 2019, l’anno della prima edizione, furono 303 i partecipanti, con il passare del tempo gli iscritti sono aumentati considerevolmente e nelle ultime due edizioni si è superata abbondantemente quota 1000 iscritti: 1097 le presenze nel 2022 e 1112 i partecipanti l’anno passato.

Numeri importanti, che ripagano l’ASD Hope Running APS e l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, le due realtà che sin dagli inizi organizzano congiuntamente il Trail delle Colline, degli sforzi profusi. Organizzare un evento di questa portata, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, non è semplice, ma il TdC si è saputo confermare grazie alla sua formula vincente, che coniuga sport, amore per la natura, divertimento, salute e solidarietà.

Il merito è sicuramente da attribuire alle scelte lungimiranti compiute in questi anni, ai progetti portati avanti nel tempo e alle proficue collaborazioni con istituzioni, enti e associazioni, oltre che all’imprescindibile supporto degli sponsor e al grande contributo dei tanti volontari che sotto varie forme collaborano alla riuscita di questa manifestazione, che è la punta dell’iceberg di un progetto più ampio a carattere solidale e inclusivo.

La grande novità dell’edizione 2024 è la partnership con Red Bull Italia, marchio che non ha certo bisogno di presentazioni. Il celebre energy drink è venduto in più di 175 paesi, con quasi 11,5 miliardi di lattine all'anno, ed è in costante crescita: lanciato sul mercato italiano nel 1996, 9 anni dopo la vendita della prima lattina di Red Bull in Austria nel 1987, il brand fa affidamento in Italia su un team composto da persone dinamiche e creative che lavorano insieme per offrire prodotti ed esperienze uniche, dando le ali alle persone e alle idee. Il mondo di Red Bull è pieno di avventura, cultura, sport e innovazione e si pone la missione di valorizzare anche gli eventi e i progetti locali.

La presenza dello staff di Red Bull Italia al Trail delle Colline è motivo di grande orgoglio per tutto il Comitato Organizzatore guidato da Giovanni Mirabella: l’edizione 2024 si preannuncia come la migliore di sempre, con tante novità tutte da scoprire nel percorso di avvicinamento che ci separa dall’attesissima giornata del 6 ottobre prossimo.

Il segreto del TdC da sempre è insito nella formula dell’evento, collaudata e oliata nelle prime cinque edizioni. Ogni anno il divertimento è assicurato grazie alle 3 gare competitive in programma, a cui si affianca la tradizionale eco-camminata solidale.

C’è posto per tutti: per chi vuole correre sfidando il tempo e andando a caccia di un piazzamento sul podio, per chi intende cimentarsi su lunghe distanze, per chi vuole affrontare questa gara insieme al proprio amico a quattro zampe e per chi vuole camminare lentamente godendosi le bellezze naturalistiche del paesaggio circostante.

La sfida più impegnativa è senza alcun dubbio il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri. Non meno stimolante il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la spettacolare corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe che rende ancora più speciale questa manifestazione.

Un discorso a parte va fatto per l’eco-camminata solidale di 7 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, “Un passo verso l’inclusione”, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche importanti quali il sostegno reciproco, la fratellanza, la solidarietà e l’inclusione, appunto. Come da tradizione, il ricavato dell’eco-camminata andrà a sostenere importanti cause benefiche, tra cui i progetti portati avanti dalla Hope Running, come l’acquisto di un sollevatore per persone con disabilità.

Ecco tutte le quote di iscrizione per l’edizione 2024 e le rispettive scadenze:

- Dal 2 settembre al 29 settembre



TdC Lungo: 35,00 euro

TdC Corto/TdC Dog: 25,00 euro

Eco Camminata: 15,00 euro

- Dal 30 settembre al 5 ottobre

TdC Lungo: 38,00 euro

TdC Corto/TdC Dog: 28,00 euro

Eco Camminata: 18,00 euro



C'è anche la possibilità di acquistare a 8,00 euro un voucher (pasta + bibita + dolce al cucchiaio) per prendere parte al party finale.



Tutte le info relative al 6° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Iscrizioni https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56494

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019