Meteo: sul Torinese bel tempo fino a metà settimana, poi brusca ritirata dell'estate

Questa volta le piogge dell'evento appena passato sono state per lo più deboli o moderate ad eccezioni del levante ligure. Da oggi almeno fino a giovedì mattina ci aspettano condizioni di bel tempo e temperature gradevoli durante il giorno. Da giovedì sera invece brusco salto verso il basso delle temperature.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a mercoledì 11 settembre

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Oggi ci saranno ancora nubi sui confini alpini della Valle d'Aosta e dell'alto Piemonte, con possibili piogge deboli o localmente moderate, poi migliorerà anche li. Aumento della nuvolosità sempre da quei settori a partire da mercoledì pomeriggio, con piogge sui confini nazionali a partire dalla serata.

Temperature nella media del periodo, con tendenza a leggero calo nel corso dei giorni. Le massime passeranno dai 27/28 °C di oggi ai 25/26 °C di mercoledì. Le minime saranno comprese tra 16 e 17 °C.

Forti venti di Foehn oggi sulle Alpi settentrionali, in esaurimento solo dalla nottata di domani. Possibili raffiche di Foehn nel pomeriggio anche sulle aree di pianura ed in città. Da domani mattina invece venti per lo più assenti o deboli variabili.

Giovedì 12 settembre

La giornata inizierà già con nuvolosità estesa un po' ovunque e possibili temporali in nottata sulle pianure centro-orientali. Una bassa pressione piuttosto intensa si formerà sul mar Ligure, che non dovrebbe portare ulteriori fenomeni di precipitazione, ma invece un miglioramento delle condizioni del cielo e un forte calo delle temperature a partire dal pomeriggio. Forti venti di Foehn settentrionali un po' ovunque a partire dal pomeriggio.

Temperature come detto in netto calo a partire dalla sera, con minime che venerdì mattina potrebbero scendere per la prima volta sotto i 10 °C.

Tendenza successiva

Ancora vento nella giornata di venerdì, ma poi si prospetta un weekend tranquillo e con temperature in leggero rialzo.

