Sorpassa nella corsia d'emergenza per evitare la coda in tangenziale: inseguito e sanzionato dalla Polizia Stradale

Sarà una multa salata per un automobilista "furbetto" che questa mattina in tangenziale nord, direzione sud Savona Piacenza, ha scelto di invadere la corsia d'emergenza per evitare la coda dovuta a un incidente.

In un video pubblicato sul gruppo facebook Tangenziale di Torino Nord e Sud Info Traffico, si vede il conducente dell'auto sfrecciare a grande velocità nella corsia riservata ai mezzi di soccorso.

L'uomo alla guida non si è però accorto che in coda, nel tratto in prossimità dell'uscita per Venaria Reale, era presente anche una vettura della polizia stradale che ha subito inseguito a lampeggianti accesi l'automobilista indisciplinato.

La sanzione per l'infrazione del Codice della Strada prevede una multa che dai 430 ai 1.731 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e possibile sospensione della stessa.