Dove fare pilates a Torino e come scegliere il corso giusto

Il pilates è una disciplina che sta diventando sempre più di tendenza negli ultimi anni.

Le ragioni alla base di questo successo sono molteplici, a cominciare dalla sua efficacia a più livelli, sia fisico che psichico: non può stupire, quindi, che - secondo quanto riportato dalle stime ufficiali - a inserirla nella propria routine siano indicativamente 12 milioni di persone in tutto il mondo.

In questo articolo vediamo quali sono i corsi pilates Torino che risultano più interessanti, soffermandoci sulle caratteristiche che dovrebbe sempre avere un percorso di questo tipo. La pratica del pilates, infatti, è per sua stessa natura di matrice olistica e in quanto tale porta a una maggiore consapevolezza di sé, andando ben oltre il semplice perseguimento della forma fisica.

Perché fare pilates a Torino

Torino è una città che ha una sua certa anima ben precisa, raffinata e multisfaccettata, complice uno speciale melting pot che la contraddistingue da sempre.

Il pilates è una disciplina che ben si presta per coloro che vanno di fretta e dedicano, come spesso succede, buona parte del tempo agli impegni legati alla sfera lavorativa, senza comunque rinunciare alla partecipazione a eventi e occasioni sociali.

Combina, infatti, un allenamento fisico a tecniche di respirazione che vanno a sollecitare nel profondo tutto il corpo e in particolare la zona addominale nonché il pavimento pelvico: il loro benessere è fondamentale per quello delle altre parti del corpo e in particolare della cervicale e della colonna vertebrale.

Lo fa partendo dall’ascolto di sé e in maniera dolce, facendo “faticare” la persona ma nel rispetto delle proprie caratteristiche, senza mai spingersi oltre i propri limiti.

Rivolgersi a un centro di pilates a Torino come Iki Club Pilates permette di ottimizzare i benefici della disciplina - che sono a 360° - dando modo di accedere a classi interattive e coinvolgenti, in cui viene mantenuta alta la motivazione della persona nel tempo (cosa non sempre semplice nel caso di questa pratica olistica).

Ciò è dovuto da un lato alla competenza degli istruttori, qualificati e in grado di offrire un percorso personalizzato, dall’altro alla gradevolezza di uno studio di pilates situato in pieno centro, all’interno di una location curata nei dettagli e che frequentare diventa un vero piacere.

Quali corsi di pilates frequentare a Torino

Un centro di pilates a Torino come Iki Club Pilates permette di creare un’esperienza a misura di tutti coloro che desiderano allenarsi all’interno di uno studio innovativo e di alto livello.

Quali sono i corsi che è possibile frequentare? Ce ne sono diversi:

Pilates Matwork . Si tratta di lezioni a corpo libero, o meglio, del “lavoro sul tappetino”, come suggerisce la parola, a fronte di esercizi conseguiti senza l’ausilio degli attrezzi.

. Si tratta di lezioni a corpo libero, o meglio, del “lavoro sul tappetino”, come suggerisce la parola, a fronte di esercizi conseguiti senza l’ausilio degli attrezzi. Yoga . Pilates e yoga sono discipline che hanno molteplici punti in comune e affinità. Integrarle è non solo possibile ma risulta davvero “produttivo” per la persona.

. Pilates e yoga sono discipline che hanno molteplici punti in comune e affinità. Integrarle è non solo possibile ma risulta davvero “produttivo” per la persona. Pilates reformer. In questo caso è previsto l’utilizzo di materiali specifici, conseguiti a partire dalle indicazioni stilate da Joseph Pilates fin dagli inizi e oggi di comprovata efficacia.

Inoltre, un centro di pilates a Torino qualificato permette di accedere a classi private in cui si ha modo di avere un insegnante che vi segue a livello individuale. Una soluzione che risulta consigliabile all’interno di un percorso diversificato e multisfaccettato, come vuole da sempre essere la disciplina.