Il Gruppo Imprese Chieresi alla Regione: "Candidi il sito ex Embraco per il possibile insediamento in Piemonte di Dongfeng"

"La Regione Piemonte consideri anche l’area ex Embraco a Riva presso Chieri tra quelle da proporre al Governo nel dossier dedicato al possibile insediamento in Italia di Dongfeng, colosso cinese del settore Automotive". Così Dario Kafaie, presidente del GIC – Gruppo Imprese Chierese, si rivolge all’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Tronzano, e alla Giunta Cirio, in queste settimane impegnati a gestire con Roma le trattative per il rilancio dell’auto in Piemonte (definito da Tronzano “la patria dell’Automotive”) attirando investimenti dalla Cina.

"L’area che un tempo ospitava gli stabilimenti dell’Embraco può essere messa al centro di questa delicata partita, riportando occupazione e sviluppo nel Chierese e in Piemonte - prosegue Kafaie - Confidiamo che l’assessore Tronzano, finora sempre attento alle esigenze e alle difficoltà del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, punti alla riattivazione di un importante polo produttivo che, negli anni passati, è stato protagonista in negativo della storia industriale italiana".

L’ex fabbrica di Riva presso Chieri non è finora stata citata pubblicamente tra le possibili proposte da sottoporre alla Dongfeng. "Riteniamo però che abbia tutte le carte in regola per interessare alla multinazionale cinese, compresa la presenza sul territorio di tante realtà imprenditoriali di eccellenza che potrebbero fornire supporto all’intera filiera produttiva -conclude il presidente del GIC- Abbiamo preso i primi contatti con la Regione Piemonte per valutare la fattibilità di questa ipotesi: nelle prossime settimane faremo i dovuti approfondimenti".