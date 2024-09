Fiera Nazionale del Peperone, il Premio Bontà 2024 al Fondazione di Comunità di Carmagnola ETS

È stato consegnato ieri sera a chiusura della 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola il Premio Bontà per l’edizione 2024 che riconosce gli atti di generosità che avvengono lontano dai riflettori e vuole premiare coloro che dedicano il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo.

A ritirare il Premio Fondazione di Comunità di Carmagnola ETS un ente filantropico nato nel 2015 come progetto della Fondazione Opera Pia Cavalli ETS, grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e su impulso del Comune, per promuovere la cultura del dono nella Comunità.

Nello specific la Fondazione si occupa di rilevare i bisogni della comunità e creare progetti, eventi e raccolte fondi per offrire risposte concrete attraverso anche il supporto tecnico, coordina i volontari e crea reti tra PA, Associazioni o Enti con obiettivi comuni e li supporta attraverso bandi per assegnare in trasparenza le risorse.

“Siamo profondamente orgogliosi di consegnare il Premio Bontà alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, una realtà che rappresenta l'anima solidale e inclusiva della nostra città. – spiega il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio - Attraverso il loro impegno costante e i progetti a favore dello sviluppo sociale, hanno dimostrato che fare rete e lavorare insieme per il bene comune può davvero migliorare la qualità della vita di tutti. La Fiera del Peperone non è solo un’occasione per celebrare le nostre eccellenze gastronomiche, ma anche un’opportunità per riconoscere e valorizzare chi, con dedizione e altruismo, contribuisce a rendere Carmagnola una comunità più forte e unita. Ringrazio di cuore la Fondazione per tutto quello che fa per il nostro territorio, e sono sicura che continueranno a essere un punto di riferimento per molti anni a venire”.

“Per la Fondazione di Comunità ricevere il Premio Bontà, per l’instancabile e prezioso impegno nel migliorare la vita della città e di tutti coloro che la abitano, è un onore ed un orgoglio da condividere con tutti coloro che ci hanno supportato, sostenuto e dato fiducia. – spiega Vilma Boscaro, Presidente della Fondazione di Comunità di Carmagnola ETS - Ci teniamo a ringraziare la Città di Carmagnola, l’Amministrazione e la Fiera Nazionale del Peperone per questo riconoscimento. Ringraziamo i nostri preziosissimi volontari per la passione che hanno nel portare avanti insieme a noi i progetti gratuiti per i cittadini e Fondazione Compagnia di San Paolo che, con il suo contributo finanziario, ci permette di portare avanti le nostre attività. A settembre ripartirà lo sportello Professionisti per la Comunità e a novembre inizierà la raccolta di giochi e libri usati Natale per Tutti, giunta alla quarta edizione. Stiamo portando avanti anche il nostro impegno per i giovani, con il Progetto EducAzione, e per le numerose realtà del territorio con il bando Aiutiamo la Comunità a cui hanno partecipato otto realtà con otto rispettivi progetti, tutti molto interessanti.”

Appuntamento nel 2025 a Carmagnola con la 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone una kermesse cultural-gastronomica da non perdere.