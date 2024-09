Carcere, l'appello della Sala Rossa: "Venga presto potenziato l'organico del Lorusso e Cutugno"

Questo pomeriggio, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto dal consigliere Luca Pidello attraverso il quale si chiede a Sindaco e Giunta di chiedere al Ministero della Giustizia di potenziare, nel più breve tempo possibile, l’organico dei funzionari del Lorusso e Cutugno.

In particolare, specifica il documento, si chiede di prevedere la presenza di un numero adeguato di Vice Direttori che, in equipe con la Direttrice, possano seguire specifiche funzioni con maggiore continuità, contribuendo così al miglioramento degli standard della casa circondariale torinese.

L’ordine del giorno sottolinea come la commissione Legalità e Diritti delle persone private della libertà personale, attraverso sopralluoghi e la collaborazione con la Garante dei diritti dei detenuti, sia stata in grado di costruire il quadro della situazione degli istituti di pena del territorio.



In particolare, sottolinea il documento, la casa circondariale di Torino è una struttura con un costante sovraffollamento rispetto alla capienza prevista, in cui si sovrappongono numerosi circuiti giudiziari e nella quale è sempre più complicato garantire adeguati livelli di sicurezza e di efficacia dei percorsi di formazione e integrazione per i detenuti. Inoltre, evidenzia come il Direttore di una Casa Circondariale debba assolvere una grande quantità di compiti, tra i quali, ad esempio, l’organizzazione e il coordinamento delle attività dell’Istituto, la definizione e l’attuazione dei programmi d’istituto, anche tramite il concorso di risorse esterne, la direzione dell’attività dei membri dell’Amministrazione Penitenziaria, il garantire la sicurezza dell’istituto e la promozione della risocializzazione dei detenuti.