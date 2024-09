Emergenza casa, Gruppo M5S Piemonte: "Servono risposte chiare e urgenti da Regione e Atc sull'assegnazione degli occupati abusivamente o vuoti"

"Spaccio, risse e furti. Sono sempre più frequenti le segnalazioni che ci arrivano da tutto il Piemonte, soprattutto dalla Provincia di Torino, sullo stato di degrado e dell’assenza di sicurezza nelle case Atc. Nonostante i cittadini continuino a denunciare, l’immobilismo della Giunta non può che portare a un peggioramento della situazione. Tutto questo è inaccettabile. L’emergenza abitativa rappresenta un problema strutturale profondo, dal momento che un numero crescente di persone non riesce ad accedere a un alloggio sicuro e dignitoso. Questo fenomeno, alimentato dall'aumento dei costi delle abitazioni, dall'instabilità economica e dalla carenza di politiche abitative efficaci, produce conseguenze gravi, includendo un incremento della povertà, dell'emarginazione sociale e della vulnerabilità. È urgente un intervento coordinato tra istituzioni, enti locali e organizzazioni non governative per garantire il diritto fondamentale alla casa: per questo abbiamo presentato un Question Time, che verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio regionale, per sapere quali siano le azioni attualmente messe in atto dalla Regione e da Atc per accelerare l'assegnazione degli alloggi attualmente occupati abusivamente o vuoti. Le occupazioni abusive di alloggi popolari sono un fenomeno complesso, spesso legato alla grave carenza di abitazioni accessibili per le fasce più vulnerabili della popolazione. Queste occupazioni possono nascere dalla disperazione di chi non trova alternative abitative, ma creano tensioni sociali e legali, mettendo in difficoltà le amministrazioni locali e i legittimi assegnatari in lista d'attesa. Affrontare il problema richiede un equilibrio tra il rispetto della legalità e la necessità di soluzioni concrete per l'emergenza abitativa. Sono numerosi gli appartamenti vuoti e ancora in attesa di assegnazione, anche per il fatto che necessitano di manutenzioni e ristrutturazioni. Riteniamo sia urgente accelerare il processo di assegnazione, per poter rispondere soprattutto ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione" così Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, Alberto Unia, Consigliere regionale M5S Piemonte e Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte.