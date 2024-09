Emergenza casa, Unia (M5S): "Il Movimento 5 Stelle chiede risposte ma dal centrodestra arrivano solo supercazzole"

"Una supercazzola degna di Amici miei quella che abbiamo ricevuto oggi in Consiglio regionale dalla Giunta Cirio in risposta ad una nostra interrogazione sull’emergenza casa in Piemonte". Lo afferma il consigliere regionale Alberto Unia (M5S). "Al Centrodestra abbiamo chiesto quali siano le azioni messe in atto dalla Regione e da Atc per accelerare l'assegnazione degli alloggi attualmente occupati abusivamente, vuoti o in attesa di manutenzioni e ristrutturazioni".

"In Piemonte sono 188 gli alloggi occupati in maniera abusiva, di cui la stragrande maggioranza a Torino. Al di là degli annunci trionfali di Cirio&co, l’unica cosa fatta da questa Giunta è stata sgomberarne 19. Le occupazioni sono però solo una minima parte del problema, un’occasione per il Centrodestra di scaricare il problema sugli ultimi.

In tutto questo, le famiglie che nella nostra Regione hanno bisogno di un tetto sono oltre 16mila. Numeri molto preoccupanti, che devono far riflettere.

Il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale accelerare il processo di assegnazione degli alloggi vuoti per rispondere ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione. Al centrodestra chiediamo di smetterla con la solita propaganda, la stessa nel quale si sono lanciati anche oggi a Palazzo Lascaris. Perché al momento, al di là dello sgombero dei 19 alloggi, nulla è stato fatto. Tante belle parole, ma sulle assegnazioni degli alloggi è immobilismo totale. E i piemontesi attendono".