Virus lingua blu, Pentenero: “Vaccini e lotta alle zanzare per salvare gli allevamenti”

"Oggi ho posto alla giunta regionale un'interrogazione a risposta immediata sui danni che molti allevatori stanno subendo a causa della diffusione del virus della lingua blu. Anche l'impatto economico in alcune zone del Piemonte, penso ad alcune valli dell'Asl To4, sta assumendo dimensioni molto preoccupanti. L'assessore alla sanità Federico Riboldi ha informato l'aula che sono in arrivo dei provvedimenti sul fronte vaccini, e il principale riguarda l'acquisto del siero dal sud della Francia e dalla regione Sardegna. Giudico positivamente che si stia consentendo di partecipare a fiere e mercati solamente previa vaccinazione. Come sappiamo, per cercare di fermare la pandemia è necessario che si cerchi di bloccare la circolazione del virus mettendo dei soggetti vaccinati come anello della catena", ha dichiarato la capogruppo regionale PD Gianna Pentenero sulle politiche di contenimento per il visus della lingua blu.