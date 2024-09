Suona la prima campanella nei nidi e materne di Torino: oltre 9.300 bimbi tornano in classe

Prima campanella per le scuole materne e dei nidi d’infanzia comunali. Questa mattina, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025, l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno ha fatto visita al polo scolastico di via Servais che ospita il nido ‘Il Cerchio’ e la materna ‘J. Bruner’.