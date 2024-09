“Vigone è un paese tranquillo e mi hanno accolto bene”

La polizia locale di Vigone si è rinnovata totalmente in due anni. Dopo il pensionamento nel maggio del 2022 di Danilo Boiero, è arrivato quello del comandante Marco Peiretti, due anni dopo. A prendere il comando dell’ufficio vigonese è stato il giovane Andrea Artino, 38 anni, che è entrato in servizio il primo novembre 2022. Al suo fianco da giugno è arrivato un altro giovane: Andrea Paternò di 33 anni, che finito il periodo di prova, a fine anno, prenderà ufficialmente la carica di vicecommissario.

Paternò vive a Pinerolo, dopo il Liceo classico ha preso la laurea in Scienze Politiche e nel 2019 è entrato in polizia locale, passando il concorso a Virle Piemonte. In questi anni ha prestato servizio sia a Virle, sia a None, nell’ambito di una convenzione tra più Comuni, sperimentando il lavoro in un piccolo paese e quello in un comando più strutturato. Nel 2022 ha fatto lo stesso concorso di Artino, indetto da Vigone e Torre Pellice, ed è finito in graduatoria, ottenendo poi il posto a Vigone. “Mi sto ambientando, ma mi trovo bene – racconta –. È un paese che conoscevo poco, però mi piace e sono subito stato accolto bene”. Paternò lo definisce come “un Comune tranquillo”, con un impegno su più fronti come a Virle. Per lui questi mesi iniziali stanno servendo, non solo a conoscere la realtà locale, ma anche a trovare sintonia con il comandante “e capire il suo metodo di lavoro”, partendo da quanto i due giovani hanno ‘ereditato’.