Nuova stagione nuovi obiettivi

Finisce l’estate e il ritorno al proprio lavoro è pieno di buoni propositi, di energia e di voglia di cambiamenti. Ogni anno questo periodo segna un’intensa stagione di bilancio e di nuovo inizio. Dopo il break estivo dobbiamo affrontare il “se ne riparla a settembre”.

Il momento è arrivato e siamo chiamati a incalzare gli obiettivi che ci eravamo prefissi stando attenti a non caricarci di eccessive aspettative. Consideriamo la preziosa opportunità che ci offre il ritorno dalle vacanze che è quella di tagliare i rami secchi e di ripartire su nuove basi. L’arrivo dell’autunno è un ottimo momento per ricalibrare la cura di se stessi, migliorando la propria pelle e il proprio corpo, soprattutto dopo l’esposizione solare e lo stress quotidiano a cui ci stiamo per preparare.

In questo articolo vogliamo offrire dei consigli su come pianificare i trattamenti di medicina estetica in vista dell’autunno, cercando un percorso personalizzato sulle nostre necessità specifiche e non saltando di qua e di là, per poi non raggiungere un obiettivo di soddisfazione.

Ci rivolgiamo al nostro esperto il Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico con studio a Torino e Milano, sempre all’avanguardia sui trattamenti medico estetici volti a ringiovanire il viso, soprattutto dopo che l’estate ha fatto comparire qualche traccia non piacevole, come le macchie, la secchezza della pelle o un’evidente lassità sul corpo data da qualche eccesso di stravizio e poco movimento.

Dott. Massimiliano Giuliano siamo al momento zero del nuovo anno, pieni di buoni propositi e energia sufficiente per percorrerli.

“Il mare, l’esposizione prolungata al sole, il caldo eccessivo, è chiaro che influenzino moltissimo la pelle manifestando macchie, rughette e anche evidente secchezza. I miei pazienti si rivolgono per trattamenti che mirino a ripristinare la giusta idratazione e che li aiutino a ritornare al lavoro e alla routine quotidiana con una pelle più sana e luminosa che cancelli un po' i danni dell’eccessiva esposizione solare e della poca cura. Sono tre le parti del viso che risentono maggiormente del photoaging e della perdita di tono e mi riferisco alla zona degli occhi, alla regione mandibolare e al collo. Il primo step è assolutamente una visita approfondita dei vari problemi per poi elaborare un progetto personalizzato che porti al risultato richiesto. Il punto di partenza per tutti i trattamenti per un rinnovamento cutaneo è sottoporsi a dei peeling chimici leggeri, laser frazionati e a trattamenti idratanti intensivi, attraverso bioristrutturazioni, biostimolazioni o il biorimodellamento.

Il peeling chimico è un trattamento eccellente per esfoliare gli strati superficiali della pelle, stimolando il rinnovamento cellulare. L’autunno è il momento migliore per questo trattamento proprio perché la pelle non è più esposta ai raggi solari intensi.”

Ci può dire la differenza fra questi tre trattamenti che servono a recuperare l’idratazione del viso grazie alla quale possiamo evitare la formazione delle piccole rughe?

“Con il trattamento di biostimolazione utilizziamo vitamine, aminoacidi e altre sostanze come l’acido ialuronico che vengono iniettate nel derma superficiale su viso, collo, décolleté e mani.

In questo modo stimoliamo la produzione di nuovo collagene e acido ialuronico. Il biorimodellamento invece mira a ridurre la lassità cutanea del viso con un effetto tensore che migliora l’ovale. Per questo uso prodotti con acido ialuronico ad alto peso molecolare per dare un sostegno al derma, rimodellando i profili del viso e ottenendo un effetto di rigenerazione cutanea che stimola il tessuto connettivo. Nella biostimolazione o biorivitalizzazione uso invece acido ialuronico a basso peso molecolare perché il mio scopo è dare idratazione e stimolare la produzione di nuovo collagene. I trattamenti vengono eseguiti in ambulatorio e non ci sono controindicazioni. Questo tipo di trattamenti necessita di un ciclo di almeno tre sedute distanziate di un mese l’una dall’altra e ripetuti a distanza di sei mesi dall’ultimo. Consiglio ai miei pazienti inoltre di seguire uno stile di vita sano, di usare lo schermo solare quotidianamente e di fare attività fisica.”

Quali sono altri trattamenti di medicina estetica per ridare tono e compattezza al volto?

“I più conosciuti allo stato attuale sono il botox (oggi in commercio ne esistono cinque autorizzati) che riduce in modo significativo ma temporaneo la comparsa delle rughe d’espressione e i filler che comprendono una certa gamma di sostanze come l’acido ialuronico e l’idrossiapatite di calcio che servono a ridare il volume in zona zigomatica, malare, temporale e mentoniera.

Sono tutti trattamenti ambulatoriali che hanno una durata limitata nel tempo e che prevedono un mantenimento.”

Dott. Giuliano l’estate può portare ad accumuli di liquidi, cellulite e gonfiori. Cosa offre la medicina estetica in merito?

“Se durante le vacanze abbiamo accumulato piccoli depositi di grasso localizzati su addome, fianchi o cosce, o notiamo un leggero rilassamento cutaneo, possiamo rivolgerci a delle infiltrazioni lipolitiche che mirano a “sciogliere il grasso” in modo rapido ed efficace, invitando le pazienti però a seguire un comportamento alimentare adeguato, a idratarsi molto e a fare esercizio fisico.

La sedentarietà insieme alle cattive abitudini e a un po' di genetica sono fattori non trascurabili quando ci troviamo davanti ad una paziente che desidera rimodellare il proprio corpo.

Importante è quello di lavorare in modo costante per mantenere la nostra forma fisica e avere uno stile di vita idoneo. Per il rilassamento cutaneo sono molte le possibilità, ma dipende da un’accurata analisi del paziente per suggerire quello più efficace. Possiamo parlare di biostimolazione mirata con complessi ibridi di acido iauloronico puro, carbossiterapia, biorimodellamento con filler e così via. Che si tratti di rinnovare la pelle, ridurre il grasso localizzato o ritrovare freschezza e tonicità, le opzioni sono molteplici e possono essere personalizzate in base ad una accurata analisi del paziente.”