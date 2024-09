Orchestra Filarmonica punta tutto sui giovani e apre la nuova stagione “One Way Together”

“One Way Together” è il titolo della nuova stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino che indica una nuova destinazione e nuove modalità con cui affrontare questo inedito e metaforico viaggio.

Direzione privilegiata è (e sarà per gli anni a venire) la stretta collaborazione con giovani star del panorama solistico nazionale e internazionale. Otto concerti, da ottobre a giugno, contraddistinti da un'immagine a collage e da una frase evocativa, entrambe ispirate dai brani in programma, dalle esperienze dell'infanzia dei protagonisti sul palco. Tutti i concerti si svolgeranno di martedì sera al Conservatorio Verdi di Torino.

Si parte martedì 29 ottobre sarà Giampaolo Pretto con il concerto «Il sole incendia Brahms», omaggio al compositore tedesco con l'esecuzione della Sinfonia n. 4, considerata uno dei suoi più grandi capolavori. Il celebre brano sarà preceduto da Egyptian Scenes del compositore egiziano Ahmed El Saedi, una prima esecuzione assoluta commissionata da OFT per celebrare il bicentenario del Museo Egizio.

Sarà infine Giampaolo Pretto, nuovamente nel ruolo di direttore, a chiudere la Stagione martedì 3 giugno 2025 con il concerto «Il cuore batte forte».

"È ora tempo di aggredire le strade del mondo con una visione pluriennale: non si tratta di un viaggio solitario, ma di una festosa carovana in cui ci facciamo accompagnare insieme al nostro pubblico da giovanissimi solisti che stanno rapidamente conquistando la ribalta dei palcoscenici internazionali" così il presidente e direttore artistico di OFT Michele Mo.



Gli altri appuntamenti

Diverse le collaborazioni con diverse realtà, che spaziano in vari settori culturali. Come per le scorse Stagioni, ogni concerto in Conservatorio sarà aperto dalla lettura di un breve racconto, ispirato dal programma del concerto e scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro.

Il sabato precedente il concerto i tre grandi musei della Città di Torino – GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica – proporranno a rotazione visite guidate al proprio patrimonio museale ispirate dai concerti della Stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Torino.

Verranno infine riproposte, da gennaio a giugno 2025, le guide all'ascolto di “Leggere la Classica” al Circolo dei lettori di Torino, per scoprire brani e compositori protagonisti dei concerti insieme ai direttori e solisti che ne sono interpreti.

Per info e programma completo: www.oft.it