Al Liceo Gramsci di Ivrea taglio del nastro per l’aula all’aperto

Un’aula all’aperto e una rastrelliera per le bici a prova di ladri sono i primi risultati del progetto elaborato dal Liceo Gramsci di Ivrea per ripensare gli spazi del piazzale attorno alla scuola: l’occasione per inaugurarlo ufficialmente è stato l’avvio dell’anno scolastico, mercoledì 11 settembre.

Il dirigente scolastico Marco Bollettino ha accolto la consigliera delegata all’Istruzione della Città metropolitana di Torino Caterina Greco, il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore, i consiglieri di Istituto del Liceo Gramsci, rappresentanti del personale docente, dei genitori degli alunni, degli studenti, del personale Ata e ha raccontato come è nato il progetto: attorno alla scuola anche gli studenti hanno chiesto di non esser circondati solo più da cemento, asfalto e parcheggi, ma di avere più verde, un percorso ad anello per correre e camminare, un parcheggio sicuro per le biciclette, un'area attrezzata per la didattica all'aperto.

Il primo step del progetto è stato finanziato attraverso la piattaforma di crowfunding Idearium del Ministero dell’Istruzione, e integrato con un co-finanziamento promosso dalla Direzione scolastica. L’aula all’aperto, ha aggiunto con soddisfazione Bollettino, entra ufficialmente nel monte aule della scuola, mentre la rastrelliera per le bici non solo è costruita in modo da constrastre i furti ma è anche posta sotto la continua sorveglianza delle telecamere.

Nell’augurare buon lavoro a tutto il personale docente e non nel giorno di inizio dell’anno scolastico, la consigliera metropolitana Caterina Greco ha commentato il progetto: “Il Covid è stato un brutto periodo ma ci ha lasciato anche qualche opportunità, come quella di aver sempre più spazi didattici all’aperto. Sempre più Istituti, infatti, chiedono di poter attrezzare aule en plein air, segno di una didattica che si evolve”.

Ha chiuso l’inaugurazione il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore: “Le aree esterne alle scuole devono sempre più diventare, per i nostri ragazzi, luoghi in cui è possibile fare comunità”.