Basket: Reale Mutua sconfitta da Cantù ma non mancano le note positive

La Reale Mutua Basket Torino non riesce a conquistare la vittoria nello scrimmage a porte chiuse contro Cantù ma ancora una volta la formazione di coach Boniciolli può tornare a lavorare in palestra vedendo il bicchiere mezzo pieno, grazie ai segnali positivi mostrati soprattutto nella seconda metà di gara contro una squadra, quella di coach Brienza, considerata dagli addetti ai lavori come la principale forza del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Torino rischia di crollare sul -25, ma trova un’importante reazione d’orgoglio recuperando nell’ultimo quarto e forzando un finale in volata con la sirena finale che suona sull’80-87 per i brianzoli.

QUINTETTI

Torino: Schina, Severini, Taylor, Ajayi, Ladurner

Cantù: De Nicolao, McGee, Piccoli, Basile, Possamai

Si gioca subito ad alta intensità, con gli ospiti che cercano subito di imporsi colpendo con il duo americano McGee-Basile. Torino però risponde bene, condividendo il pallone e mettendo in ritmo Ajayi dall’arco. Dopo un timeout canturino, sale in cattedra Tyrus McGee, che da solo firma un allungo brianzolo. Primo quarto 25-32.

Si prosegue nella seconda frazione con Cantù che continua a condurre. La Reale Mutua lavora intensamente per cercare di rimanere in scia ma gli ospiti fanno valere il talento di altissima qualità e allungano fino al +17 con cui si chiude la prima metà di gara: 37-54. Alla ripresa dei giochi la musica non cambia, con Torino che spende tutte le energie possibili per cercare di rientrare in partita, cercando di aggrapparsi al talento di Taylor e Ajayi, ma la squadra di coach Brienza continua a tenere il piede sull’acceleratore, guidata da Basile e McGee, andando per la prima volte oltre i 20 punti di vantaggio. Il terzo quarto si chiude sul 53-75.

Buona reazione gialloblù in apertura dell’ultima frazione di gioco: gli uomini di coach Boniciolli cercano le ultime energie per alzare l’intensità in difesa, mentre nell’altra metà campo Ajayi trascina i suoi, producendo sia in avvicinamento a canestro che dall’arco. Lo seguono a ruota Severini e Taylor, che colpiscono da fuori per riavvicinare i gialloblù e riportare lo svantaggio in singola cifra. Torino non riesce a completare la rimonta ma ancora una volta la Reale Mutua mostra ottimi segnali in termini di mentalità.

Coach Boniciolli nel postpartita: “Stiamo continuando a crescere. La qualità di questa prestazione rispetto a quella contro Livorno di tre giorni fa non è comparabile. Abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello per fisicità, atletismo e qualità individuali. Alla terza amichevole, continuiamo a proseguire secondo i nostri principi, ossia la condivisione, aiuti, rotazioni, difesa, rimbalzi, selezione di tiro. Tutto ciò considerato, sono contento del lavoro che stiamo facendo, la direzione è segnata e i ragazzi la stanno seguendo. Chiaramente dobbiamo migliorare ancora tante cose, però sono dettagli di un percorso segnato che sta procedendo nella direzione che mi stavo aspettando”.

Reale Mutua Torino – Acqua S. Bernardo Cantù 80-87 (25-32, 12-22, 16-21, 27-12)

Torino: Taylor 20, Seck, Ghirlanda 5, Schina 5, Gallo 6, Avino ne, Osatwna ne, Montano 2, Landi 3, Garuzzo ne, Severini 12, Ajayi 25, Ladurner 2. Coach: Boniciolli. Rimbalzi: 32 (Landi 9). Assist: 17 (Gallo 8)

Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 5, De Nicolao 7, Piccoli, Beltrami 3, Basile 24, Burns 9, Riismaa 3, McGee 20, Possamai 11. Coach: Brienza. Rimbalzi: 29 (Baldi Rossi 8). Assist: 19 (Piccoli, Basile, McGee 4)