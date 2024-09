Domenica a Giaveno la 12esima edizione del raduno di Fiat 500 storiche

Domenica 15 settembre a Giaveno è in programma la 12ª edizione del raduno di Fiat 500 storiche, prodotte dal 1957 al 1977, organizzato dal Coordinamento della Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia, il più grande sodalizio al mondo dedicato alla storica vettura. A bordo delle piccole bicilindriche, i partecipanti alla manifestazione, che è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, andranno alla scoperta della Val Sangone e della Valle di Susa, dei loro paesaggi, delle loro aziende e dei loro sapori.

Tra le 8,30 e le 10,15 gli equipaggi si ritroveranno in piazza Molines a Giaveno per l’iscrizione. I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà offerto il caffè di benvenuto al wine & cocktail bar L'Ostu e sarà scattata la foto a ricordo della giornata. Alle 10.45 è prevista la partenza per il tour, che toccherà Avigliana, Sant’Ambrogio di Susa e Caprie, con la sosta per l’aperitivo al ristorante-pizzeria “Il Cappellaio Matto” di Novaretto, dal quale si gode una suggestiva vista sulla Sacra di San Michele. Il pranzo è in programma alle 13 nella sede dell’Associazione Alpini Giaveno Valgioie. Il raduno si concluderà alle 16,30 con il rientro in piazza Molines e le premiazioni alla presenza delle autorità.

Parte dei proventi della manifestazione sarà devoluta all’Unicef per il programma di vaccinazioni nei paesi a basso reddito e per quello a sostegno dei bambini dell’Ucraina. Il raduno è limitato ad un massimo di 100 vetture, con prenotazione obbligatoria entro il 13 settembre.

