Al Pala Gianni Astila festa di chiusura della Giornata Mondiale dello Sport Universitario

Pensato per far ballare e divertire i più giovani e per dare il via alla campagna di adesione dedicata ai Volontari Torino 2025 e promuovere il Mese dello Sport CUS Torino , il party LET’S IDUS è una serata con ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria sul https://www.vivaticket.com/it/Ticket/let-s-idus/244995 ) aperto a tutta la cittadinanza.

Nell'ambito del Mese dello Sport , il palco accoglierà diverse performance, dalla pizzica e la taranta della Paranza del Geco allo spettacolo acrobatico degli ZaMaga e della University Dance Company by CUS TORINO; a concludere la serata, un ospite speciale per il dj set finale .

L'apertura cancelli è prevista alle ore 19,30. Dalle 19.30 alle 20.45 si svolgerà la speciale “Call To Action!” per i volontari – o gli aspiranti tali – dei prossimi Torino 2025 FISU Games Winter, che verranno accolti dalla fantastica squadra del Comitato Organizzatore per conoscere meglio le aree funzionali, i ruoli e le mansioni da svolgere durante i Giochi, e avranno la possibilità di iscriversi in tempo reale al Programma Volontari partecipando ad un divertente quiz a premi con in palio alcuni gadget dell’evento. In contemporanea, lo staff del CUS Torino presenterà tutte le proposte del Mese dello Sport CUS Torino. Alle ore 21.00 avrà inizio lo spettacolo.