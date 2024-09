La centrale francese Amandha Sylves non sarà disponibile fin verso fine anno e la Wash4green Pinerolo ingaggia una sua connazionale, compagna di nazionale olimpica: Léandra Olinga-Andela.

L’atleta classe 1997 è alta 185 cm e rimarrà a Pinerolo fino a metà dicembre, dando il tempo a Sylves di recuperare dopo l’operazione del 29 agosto per una lussazione nel mignolo sinistro, riportata con la maglia della Francia. Fissate per domani le prime visite a cui seguirà l’ingresso in squadra.