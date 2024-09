Basket, in arrivo un test di serie A per la Reale Mutua: ecco la Vanoli Cremona dell'ex Cavina

Ultimi due appuntamenti della preseason per la Reale Mutua Basket Torino. Poi si inizierà a fare sul serio, con la prima giornata di campionato in programma il 29 settembre al Pala Gianni Asti contro Verona (biglietti disponibili su Vivaticket).

La squadra di coach Matteo Boniciolli, dopo aver ottenuto indicazioni positive dagli ultimi due test in casa contro Cantù (partita persa in volata per 80-87) e SAM Massagno (risultato complessivo di 95-81 per i gialloblù), continua nel suo percorso di preparazione in vista della regular season di Serie A2 Old Wild West. Le prime verifiche prestagionali hanno trovato diverse conferme incoraggianti dal punto di vista dei singoli, come la buona produzione offensiva del duo straniero e di Matteo Montano: Ajayi viaggia a 17.8 punti in preseason, Taylor a 17, Montano ne segna 12.8.

Buoni segnali anche dalla solidità di Giovanni Severini (in doppia cifra nelle ultime due uscite) e anche per quanto riguarda la crescita di Matteo Schina nel suo nuovo ruolo con maggiori responsabilità (13 punti per lui nell’amichevole con SAM Massagno). Buone indicazioni anche dal punto di vista della mentalità e dell’atteggiamento della squadra, come evidenziato dalle reazioni d’orgoglio nei test con Livorno e Cantù, così come dal cambio di marcia per imporsi nell’ultimo test contro Massagno.

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha proprio evidenziato quanto sia importante la crescita mentale della squadra in vista della prima di campionato: “Gli allenamenti e le amichevoli ci stanno dando buone indicazioni, confermando il percorso che avevamo tracciato all’inizio. Stiamo crescendo, tecnicamente ma soprattutto mentalmente. Sappiamo quanto sia difficile il nostro campionato, non solo per l’elevato tasso tecnico, ma anche per tanti aspetti che ci metteranno a dura prova dal punto di vista mentale, ad esempio i tanti turni infrasettimanali. Ogni partita sarà una battaglia, sarà importante essere connessi mentalmente per tutti i 40 minuti.”

Il prossimo impegno sul calendario del precampionato, fissato per domani, mercoledì 18 settembre a Genova, sarà un test di lusso che vedrà la Reale Mutua affrontare una squadra della massima serie, la Vanoli Cremona dell’ex coach gialloblù Demis Cavina, in occasione della seconda edizione del B24 Trophy organizzato dalla società locale My Basket Genova. L’ex di giornata non sarà solo coach Cavina: anche Federico Poser, lungo classe 1999, ha disputato due ottime stagioni in maglia Reale Mutua, prima di ottenere la chiamata in Serie A dal club cremonese.

“L’amichevole che giocheremo contro Cremona sarà l’unica che ci vedrà di fronte a una squadra di LBA in questa preseason,” prosegue coach Iacozza. “Si tratta di una squadra rivoluzionata, con un pacchetto stranieri di talento e fisicità e un gruppo di italiani che hanno fatto molto bene in A2 prima di fare il salto di categoria, come Zampini, Nikolic e Poser, che abbiamo avuto in queste ultime stagioni a Torino. Una squadra allenata molto bene da un coach di valore come Demis Cavina, con cui ho lavorato a Torino e che ha fatto molto bene nel suo percorso con noi. Noi continuiamo nel nostro percorso di crescita, sicuramente questo test sarà importante per verificare il nostro livello atletico e fisico. Sappiamo bene che le squadre di Serie A hanno qualcosa in più in termini di fisicità e atletismo, per cui sarà interessante vedere in che modo ci confronteremo su questi aspetti”.