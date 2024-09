Reale Mutua e Vanoli si dividono il B24 Trophy: a Genova finisce in pareggio

Continua a crescere la Reale Mutua Torino, al suo penultimo appuntamento prestagionale. La squadra di coach Boniciolli riesce a tenere il passo di una squadra di categoria superiore, la Vanoli Cremona dell’ex coach gialloblù Demis Cavina: l’amichevole tra le due squadre nel B24 Trophy a Genova finisce in parità grazie a un canestro allo scadere di Fadilou Seck per il definitivo 59-59 (gli staff tecnici hanno deciso di non proseguire con l’overtime).

I primi cinque per coach Boniciolli sono Schina, Severini, Taylor, Ajayi e Seck. Coach Cavina risponde con Davis, Conti, Jones, Eboua e Owens.

Buon atteggiamento nei primi minuti con Ajayi e Seck che fanno sentire la loro fisicità nel pitturato. Cremona si affida a Tajion Jones che infila tre bombe consecutive, ma Torino riesce a tenere il passo lottando con grande intensità. Alla fine del primo periodo il punteggio è di 15-13 per la formazione cremonese



Rientra in campo molto bene la Reale Mutua, attenta in difesa e trascinata da Ajayi in attacco: il nativo nigeriano è concreto dall’arco e crea gioco anche per i compagni. La squadra di coach Cavina cerca di far valere il talento dei propri singoli ma i gialloblù tengono alto il livello di attenzione in difesa. A metà gara Torino è avanti di due lunghezze: 28-30.

Tanti errori da una parte e dall’altra in apertura di terzo quarto. Davis riporta temporaneamente avanti la Vanoli ma Torino riesce a rispondere con Severini e Ajayi. Si prosegue così in equilibrio con la terza frazione che si chiude con il punteggio in perfetta parità: 41-41.

La Vanoli cerca di alzare il ritmo e ritrova il vantaggio nei primi minuti dell’ultimo quarto grazie al contributo di Conti e l’ex di giornata Poser. La Reale Mutua cerca di rimanere in scia, la Vanoli prova ad allungare fino al +7 ma arriva un’altra reazione d’orgoglio gialloblù, con un paio di stop difensivi importanti, seguiti dalle triple di Taylor per il -2 nell’ultimo minuto e il pari allo scadere di Seck. Finisce 59-59.

Coach Boniciolli nel postpartita: “Siamo riusciti a pareggiare l’intensità difensiva di una squadra di categoria superiore come Cremona, recuperando dal -7 fino al pareggio con Fadilou Seck. Questo è un ulteriore segnale del lavoro di squadra e individuale che stiamo facendo in queste settimane. L’impegno dei giocatori, il loro entusiasmo mi rendono soddisfatto e spero che stiano dando soddisfazioni anche agli appassionati del basket torinese, che spero vengano a darci una mano alla prima di campionato.”

Vanoli Cremona – Reale Mutua Torino 59-59 (15-13, 13-17, 13-11, 18-18)

Torino: Taylor 11, Seck 9 (10 rimbalzi), Ghirlanda, Schina 5, Gallo, Avino ne, Osatwna, Montano 4, Severini 7, Ajayi 17, Ladurner 6. All: Boniciolli.