Salone Nautico, Piana (Liguria): "Mantenere le tradizioni e guardare al futuro"

(Adnkronos) - “Qui insistono alcuni tra i più grandi Gruppi industriali della blue economy del mondo, con dei numeri eccezionali non solo per quanto riguarda il fatturato e l’indotto ma soprattutto per la componente lavorativa di occupati. Dobbiamo dunque andare avanti in questa direzione, cercando di mantenere vive le tradizioni che hanno sempre caratterizzato Genova e la Liguria nel mondo e, nel frattempo, proiettarci in avanti con l’innovazione e lo sviluppo futuro”. Sono le parole di Alessandro Piana, presidente della Regione Liguria, in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e la cui edizione 2024 è intitolata ‘We are made of sea’.

“Questo Salone Nautico gode di un’entrata degna di nota, quella del Palazzetto dello Sport, ultimato nei mesi scorsi in tempi record - spiega il presidente della Regione - al quale si sommano poi una serie di strutture e piccole infrastrutture che verranno terminate fra qualche mese. Credo quindi che questa sia una cornice fantastica, oltre ad essere una caratteristica di Regione Liguria, con la sua tradizione legata al mondo marinaro, al mare e, soprattutto, alla cantieristica navale”.

Il Salone Nautico non è solo un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, ma anche una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. “Quest’anno ci aspettiamo numeri importanti, viste le numerose prenotazioni - conclude Piana - l’edizione del 2023 aveva segnato un incremento dei visitatori di quasi il 15% rispetto a quella del 2022, sono numeri importanti che ci invogliano, come amministrazione, a continuare a lavorare e ad investire in eventi come questo”.