Domenica 22 settembre Agriflor porta fiori e prootti agroalimentari in piazza Vittorio

Domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino, torna l’appuntamento mensile con Agriflor, il mercatino di piante, fiori e prodotti agroalimentari artigianali organizzato da Orticola del Piemonte.

Un vero e proprio “antipasto” all’insegna della Natura in vista di FLOReal, una delle principali manifestazioni florovivaistiche piemontesi e italiane, in programma dall’11 al 13 ottobre nella splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Agriflor settembre metterà come sempre in piazza una rappresentanza di alcuni dei migliori vivaisti e produttori agricoli piemontesi: circa una trentina di espositori con le loro eccellenze vivaistiche e alimentari per offrire una giornata di svago immersi nel verde e nel sapore anche in centro città.