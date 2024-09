Oltre 1.300 scout mettono ‘Competenze in gioco’ a Pinerolo

Gli scout partecipanti erano 1.340, tra esploratori e guide tra i 12 e i 16 anni. Provenivano da tutta la regione per rispondere alla chiamata di Agesci Piemonte, che ha organizzato l’evento ‘Competenze in gioco’. La festa è durata due giorni e si è svolta in piazza d’Armi a Pinerolo. Sabato 21 si sono esibiti la giovanissima band Civico 14 e i Baden’s Power, con canzoni scout tradotte in chiave rock.

Ieri mattina invece i ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di raccontare le loro storie e riflettere sui momenti significativi della loro impresa. Le imprese più significative sono state riconosciute, nel pomeriggio, con l’assegnazione dei ‘Guidoncini Verdi’. L’evento si è chiuso con la messa celebrata dal vescovo Derio Olivero.