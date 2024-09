Sport |

Memorial Luigi Puricelli 2024, il Basket Torino Femminile sconfitto in finale dalla CLV

In semifinale superato il Basket Femminile Milano con un punteggio di 67 a 60

Il Basket Torino Femminile ha partecipato al Memorial Luigi Puricelli, torneo pre-campionato svoltosi al Costa Dome di Costa Masnaga (LC) dal 21 al 22 settembre. Nonostante le numerose assenze per infortunio (Giacomelli, Tortora, Popovic e Varaldi), le linci hanno dimostrato impegno e determinazione, pur a ranghi ridotti. Nella semifinale del 21 settembre, il Basket Torino Femminile ha superato il Basket Femminile Milano con un punteggio di 67 a 60. È stata una partita combattuta, caratterizzata da alti e bassi, con le linci capaci di reagire nei momenti decisivi, nonostante l'assenza di pedine chiave e l’impiego limitato di Popovic e Jankovic, entrambe non al meglio della condizione fisica. Coach Mario Corrado ha saputo valorizzare le giovani provenienti dalla scuola LaPolismile, tra cui Brena e Pieroni, che hanno dato un contributo prezioso. Nella finale del 22 settembre, la compagine torinese ha affrontato la forte formazione di casa, la CLV Limonta Costa Masnaga, che ha confermato la sua superiorità imponendosi con un netto 78 a 47. Nonostante il divario, la prestazione della squadra torinese ha mostrato segnali incoraggianti. Le giovani Brena, Pieroni, Lo Buono e Censoplano hanno confermato il loro potenziale, rispondendo positivamente alla fiducia del coach. In particolare, Azzi, Colli e Isoardi hanno già dimostrato un buon stato di forma in vista del campionato, con Baima e Paleari in costante progressione e una Jankovic generosa e combattiva. Ora, l’attenzione si sposta sull’ultimo test-match della pre-season, in programma sabato 28 settembre alle ore 16:00 sul campo dello Sport Club Venaria. Contro la Pallacanestro Torino verrà affinata ulteriormente la preparazione in vista della nuova stagione che inizierà il 5 ottobre 2024, in trasferta, contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius.

comunicato stampa

