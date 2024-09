Michele Bravi, Andrea Pennacchi e Terra Madre 2024: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 29 settembre

EVENTI

TERRA MADRE 2024

Dal 26 al 30 settembre

"Noi Siamo Natura/We Are Nature". È questo lo slogan di Terra Madre Salone del Gusto 2024, che torna al Parco Dora. Giunto alla 15^ edizione, sotto l'ex Tettoia dello Strippaggio troveranno casa circa 3mila delegati da 120 Paesi e gli oltre 600 produttori da tutte le regioni italiane e dai 5 continenti. Tra questi sono circa 180 i Presidi Slow Food che partecipano dall'Italia e dall'estero, un terzo in più rispetto a due anni fa. Quattro giorni di eventi, dibattiti e degustazioni che puntano ad individuare una nuova prospettiva che metta gli esseri umani dentro la natura. Ad accogliere i visitatori al Parco Dora ci sarà l'Orto Slow Food, che proporrà un percorso didattico-sensoriale in cui bambini ed adulti potranno annusare foglie, frutti e terra, scoprire la biodiversità delle produzioni locali e comprendere buone pratiche orticole. Ci sarà poi l'area "Noi custodiamo natura" con un'immersione nell'ambiente agrosilvopastorale. Sotto la Tettoia dello Strippaggio ci sarà l'arena dedicata a Joannah Stutchbury, ambientalista ed attivista impegnata da anni per difendere le foreste del Kenya, uccisa nel 2021 proprio per il suo lavoro. Presente anche un'arena in ricordo del fumettista Sergio Staino, dove sarà possibile incontrare le reti tematiche di Slow Food.

INFO: https://2024.terramadresalonedelgusto.com/

TORINO SPIRITUALITÀ 2024

Dal 25 al 29 settembre

Torna l'appuntamento del Festival Torino Spiritualità, che riflette su errori e imperfezioni del mondo. Anteprima il 12 settembre con Luigi Lo Cascio, che legge "La strada" di Cormac McCarthy. Tra le voci: Giovanni Allevi, Silvio Orlando, Chandra Candiani, Chiara Valerio con Paolo Giordano, Telmo Pievani, Massimo Recalcati, Mario Calabresi, Vasco Brondi, Daniel Schreiber con Jonathan Bazzi, Vito Mancuso, Elena Loewenthal, David Foenkinos con Fabio Geda, Chiara Saraceno con Marco Aime, Paolo Nori, Piera Levi-Montalcini, Vanessa Roghi, don Alberto Ravagnani, R. S. Nanda Kumār, Maura Gancitano, Vera Gheno con Simonetta Sciandivasci, Paolo Curtaz, Enzo Bianchi, Piero Martin con Pietro Del Soldà e Alessandra Viola, Tommaso Ragno che porta in scena Kafka, l’omaggio a Fabrizio De André dei Perturbazione, Riccardo Staglianò, Niccolò Zancan, Eva Giovannini, Maciej Bielawski, Neva Papachristou, Roberto Abbiati con il suo Moby Dick: "Una tazza di mare in tempesta".Torino Spiritualità si confronta, quest'anno, con il tema dell’errore, con la volontà di interpretare inciampi e imperfezioni disseminati nel mondo, nelle esistenze di tutte e di tutti.

INFO: https://www.torinospiritualita.org/

ABILMENTE 2024

Dal 26 al 29 settembre

Trasformare riviste e vecchie foto in quadri e manifesti. Imparare a realizzare capi e accessori handmade. Decorare la casa con oggetti creati con le proprie mani. Sono tante le ispirazioni da scoprire ad Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che torna a Lingotto Fiere per la sua edizione autunnale. Con oltre 140 brand espositori specializzati tra materiali, strumenti e novità di prodotto, mostre di arte tessile e centinaia di corsi e workshop con esperti di manualità, la festa del Do It Yourself offrirà agli appassionati del Nord-ovest quattro giornate all’insegna del divertimento e della gioia del creare con le mani.

INFO: www.abilmente.org

TORINO TATTOO CONVENTION

Dal 27 al 29 settembre

Una maratona di 30 ore di tatuaggi è quella che sta per prendere il via nel weekend all'Inalpi Arena di Torino. Dal 27 al 29 settembre torna Torino Tattoo Convention: più di 400 tatuatori da tutto il mondo, live show, dj set, contest e tutte le ultime novità a tema dedicate ai 15.000 appassionati attesi alla kermesse. Tre giorni ricchi di inchiostro e divertimento per un evento rumoroso e affascinante, dedicato a tutti gli ink-addicted, ma anche a tutti i curiosi che vogliono respirare un’atmosfera fuori dagli schemi. Annoverata tra le dieci fiere migliori in Europa e tra le tre migliori in Italia, la Torino Tattoo Convention rappresenta ancora una volta un’occasione imperdibile per vedere all’opera oltre 400 grandi maestri dell’inchiostro e per farsi realizzare un tatuaggio da professionisti internazionali, dalla Polonia alla Cina, dal Giappone al Canada.

INFO: https://www.torinotattooconvention.it/



GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 28 e domenica 29 settembre

Questo weekend si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione ideata dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. È un'occasione importante per mettere in rilievo il ruolo centrale dei beni culturali nella vita delle nostre comunità e i benefici che derivano dal conoscere, recuperare e partecipare all’eredità culturale del passato che ci accompagna verso il futuro.

All’insegna dello slogan Patrimonio in cammino, scelto dal Ministero della cultura in linea con il tema europeo Routes, Networks and Connections, le Residenze reali sabaude – Musei nazionali Piemonte propongono visite guidate, eventi e concerti. Inoltre, sabato 28 settembre, sono previste aperture straordinarie serali con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro, fermo restando il riconoscimento delle gratuità in vigore.

INFO: www.museiitaliani.it



LA POSTURA DEL CONSENSO

Dal 27 al 29 settembre

Al Cap10100 torna, con la sua V edizione, "La Postura del Consenso", il Festival femminista per tutt3 con dibattiti, incontri, eventi musicali finalizzati a promuovere la costruzione di un pensiero critico attorno alle tematiche femministe. Il filo conduttore dell’edizione 2024 è il corpo, inteso come uno spazio personale e politico, costantemente sottoposto a pressioni sociali, culturali e patriarcali, che si trasforma nel baluardo della lotta, dell’autodeterminazione e della libertà delle donne.

INFO: https://www.cap10100.com/



PERFORMING THE CLUB - LIU BOKANG

Sabato 28 settembre ore 22.30

Performing The Club, il progetto che mette in connessione arte contemporanea e club culture, inaugura la nuova stagione con una performance di Liu Bokang, artista che ha già saputo stupire il pubblico torinese lo scorso marzo. La performance avrà inizio alle 22.30 all’interno degli spazi dell’Azimut Club, in occasione della techno night Genau. L’evento è organizzato in memoria di Edoardo Di Mauro, Vice Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Torino. Nella performance “La Pioggia dell’Ombra”, Liu Bokang mette al centro dell’azione la propria testa e i semi di girasole. La testa dell’artista, dipinta di rosso, sbuca da un tavolo: gli spettatori mangiano i semi e ne buttano i gusci su di essa, tanto da coprirla del tutto.

INFO: https://xceed.me/it/torino/club/azimut



ALLE ORIGINI DELLA SCRITTURA CINESE

Fino al 28 settembre

Tutti i curiosi e gli appassionati di cultura cinese e quanti si troveranno a fare shopping e a passeggiare nella Galleria Umberto I di Torino potranno scoprire l’affascinante storia della nascita della scrittura in Cina grazie alla mostra organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino. Diciassette pannelli, in italiano e in cinese, raccontano le origini dei caratteri cinesi, i cosiddetti ideogrammi. Pochi sanno che essi sono in connessione con le pratiche divinatorie dell’antica Cina: le prime testimonianze di scrittura sono state infatti rinvenute sulle ‘ossa oracolari’, ossia gusci di tartarughe e ossi di animali su cui erano incise le domande da porre alle potenze dell’aldilà. Le spiegazioni sapranno interessare un vasto pubblico, dai più piccoli agli adulti. La mostra si integra nella quotidianità della Galleria Umberto I, coinvolgendo attivamente le attività commerciali, che espongono nelle loro vetrine alcune riproduzioni dei frammenti di ossi e di gusci di tartaruga.

INFO: https://istitutoconfucio.torino.it/

CONSONANZE

Fino al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: gallerieditalia.com/it





FESTIVAL MUSICALI

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale.

INFO: www.mailticket.it

CINEMA

TORINO UNDERGROUND CINEFEST

Dal 26 settembre al 5 ottobre

2011 film ricevuti dalle piattaforme internazionali (Filmfreeway, Festhome e Clickforfestivals) e 104 film in lineup ufficiale tra concorso, fuori concorso ed eventi speciali: ecco i numeri dell’undicesima edizione del Torino Underground Cinefest, ideato dal regista Mauro Russo Rouge, oggi Direttore generale, diretto dal critico Alessandro Amato, e proposto dall’Associazione Culturale SystemOut, in collaborazione con l’Associazione Baretti. Nei dieci giorni di festival, dal 26 settembre al 5 ottobre, presso il CineTeatro Baretti, sito in via Baretti, 4 a Torino, tre saranno le sezioni in concorso - Lungometraggi, Cortometraggi e Documentari - con 41 film, di cui il 68% europei e il 5% italiani; e cinque le sezioni non competitive: “Insane”, “Italian Showcase”, “Sperimentale” e, da quest’anno, “Animazione” e “Slow Content”. Infine, vi saranno due sezioni extra: Mondo Associak, un focus di cortometraggi proposti dalla casa di distribuzione Associak, e Tuc History che contiene alcuni film significativi delle edizioni passate. Dalla lineup del TUC 2024 si impongono 5 anteprime mondiali, 3 anteprime europee e 45 anteprime italiane. Si segnala inoltre la pre-apertura del festival, martedì 17 settembre, dalle ore 21, presso gli spazi di Associazione Culturale Comala in Corso Ferrucci 65/a, con la presentazione del programma e la proiezione di “Somehow”, diretto dal collettivo tedesco Aki T. Weisshaus e vincitore del TUC 2022.

INFO: https://www.tucfest.com/

JOB FILM DAYS - PRE FESTIVAL

Dal 24 al 27 settembre

La quinta edizione di Job Film Days sta per entrare nel vivo ma, prima di arrivare all’inaugurazione ufficiale il prossimo 1° ottobre al Cinema Massimo, c’è un ricco programma di avvicinamento. L’intento, come ogni anno, è approfondire alcuni temi non solo attraverso i film in sala, vero cuore della manifestazione, ma attivando diversi percorsi collaterali, sempre mantenendo il cinema al centro. In programma proiezioni, una mostra e un convegno.

INFO: https://www.jobfilmdays.org/

EFFETTO MASCA

Giovedì 26 settembre ore 21

Quattro masche dei giorni nostri si alternano in una girandola di colpi di scena tra atmosfere magiche e situazioni paradossali. In un clima surreale si mescolano gli ingredienti più disparati: magia, trasformazioni inaspettate, marxismi e satanismi, teatrini crepuscolari, professori di antropologia, strane nonne e nipotine… Accattivanti e vincenti, permalose e romantiche, le masche del film si rivolgono direttamente allo spettatore per rivendicare il loro ruolo di donne senza padroni, sfatando l’immagine dei racconti popolari che le descrivono come povere emarginate escluse dalla società, perseguitate o rinchiuse in manicomio.. Film di Pietro Giau, Con Adriana Innocenti, Piero Nuti, Anna Cuculo, Rosalba Bongiovanni, Angela Brusa, Fulvia Roggero e molti altri interpreti provenienti dalle Langhe e dal Roero.

INFO: Unione Culturale Antonicelli, via Cesare Battisti 4

MARCELLO MASTROIANNI

Fino al 28 ottobre

A cento anni dalla sua nascita, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Distretto Cinema rendono omaggio a Marcello Mastroianni. Fino al 28 ottobre 2024 la cancellata esterna della Mole Antonelliana ospiterà 12 pannelli di grande formato che riproducono 17 ritratti, intensi e scanzonati al tempo stesso, capaci di rivelare le tante anime dell’istrionico attore italiano. Le fotografie, selezionate da Roberta Basano (Responsabile della Fototeca del Museo Nazionale del Cinema), provengono dall’archivio fotografico di Angelo Frontoni, di proprietà del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e del Museo Nazionale del Cinema.

INFO: https://www.museocinema.it/it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio

Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre



Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it

CONCERTI

MICHELE BRAVI

25 settembre 2024, ore 21

Concerto del cantautore italiano Michele Bravi, noto per la sua partecipazione a "X Factor" e per successi come "Il diario degli errori".

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it



ENRICO BRIZZI E THE PERFECT COUSINS

Venerdì 27 settembre ore 21

Una storia che, nella seconda metà degli anni ‘90, ha conquistato l’immaginario degli adolescenti italiani e che ha sancito il successo immediato del suo autore. A 30 anni dall’uscita, Enrico Brizzi riporta alla ribalta “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” nella formula dello spettacolo musicale, proprio come nelle presentazioni del 1994: venerdì 27 settembrE, dunque, lo scrittore è atteso sul palco del Magazzino sul Po insieme all’eclettica band The Perfect Cousins (Yu Guerra, Tony Farinelli, JJ Stigliano).

INFO: https://magazzinosulpo.com/

ONE MAN SHOW

ANDREA PENNACCHI - DA QUI ALLA LUNA

Sabato 28 settembre ore 21



Il volto e la voce di Andrea Pennacchi ci riporteranno alla fine di ottobre del 2018, quando la tempesta Vaia devasta le Alpi orientali spazzando via 16 milioni di abeti rossi, che, messi in fila uno dopo l’altro, coprirebbero grossomodo la distanza che ci separa dalla luna. La rappresentazione ricostruisce con precisione i fatti in una sorta di delicatissimo requiem per una montagna violentata e abbandonata. Il suo è un racconto corale che ci fa rivivere senza retorica l’orrore di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi: il muratore Silvestro, il giovane studente Paolo e la vecchissima Agata.

INFO: Centro Congressi, Chiesa del Santo Volto, biglietti QUI





TEATRO

PIAZZA PARADISO CABARET

Venerdì 27 settembre ore 18.30

Protagonisti della serata Giulio Golia e la sua band. Uno spettacolo musicale, in cui la “Iena” sarà leader di un'orchestra-spettacolo che spazierà dalla dance music al funky.

INFO: Centro Commerciale Piazza Paradiso, piazza Bruno Trentin, 1 Collegno, www.piazzaparadiso.it

PLAY WITH FOOD

Da sabato 28 settembre

GOLA E ALTRI PEZZI BREVI (sabato 28 ore 20 alla Casa del Teatro) è lo spettacolo di Valerio Aprea, su testi di Mattia Torre. Questi fulminanti monologhi fotografano un paese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro e alla menzogna.



UNDERGROUND DINNER (da domenica 29 ore 19 e 20.45). In una location segreta, gli spettatori potranno partecipare a “Kebab” di Leonardo Tomasi / Batisfera Teatro (Cagliari): una performance interattiva sui panini, il food-delivery e le teorie del complotto.



MINICENA (da domenica 29 settembre, ogni mezz'ora dalle 19 alle 21.30). Negli spazi di LaFalegnameria, l'idea di Chiara Cardea e Chiara Vallini: una performance davvero inedita e coinvolgente per soli 2 spettatori alla volta. Un breve viaggio sentimentale e sensoriale, un'esperienza leggera in cui perdersi.

INFO: www.playwithfood.it

LA DAMNATION DE CARME

Sabato 28 Settembre ore 20.45

Una Carmen con un cast di attori-cantanti, ma anche con il coinvolgimento di cittadini, fra cui giovani studenti. È la scommessa della Lirica Tamagno per Opera Off. Il progetto è stato decretato vincitore dell’avviso pubblico “Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo! 2024”. Nella testa di Alberto Barbi, il regista, Carmen è “profondamente femmina, con uno spirito da guerriera e anche mamma”. Racconta di essersi ispirato a Beatrix, l’eroina del film Kill Bill di Tarantino, interpretata da Uma Thurman.

INFO: Teatro Monterosa via Brandizzo 65, tel. 3890606202 - liricatamagno.to@gmail.com

FESTIVAL DELLE ARTI POPOLARI

Domenica 29 settembre ore 10.30-24



La seconda edizione del Festival porta in via Bava, nel cuore della movida di Vanchiglia, performance di strada, incursioni di teatro e opera lirica pop, laboratori, concerti, mostre, giochi, per celebrare il teatro nella sua forma più popolare e libera e allo stesso tempo diffondere l’arte tra le persone. Un vero e proprio teatro a cielo aperto organizzato da Casa Fools, che promuove attività di divulgazione culturale volte a limare le disuguaglianze sociali, favorendo l’incontro, il dialogo e l’empowerment della comunità. Il sottotitolo di questa edizione? “La città che vorrei".

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it





PER BAMBINI

PRìNCIPI E PRINCìPI

Sabato 28 settembre ore 21



Uno spettacolo itinerante per tutti per trascorrere una serata da favola, illuminati da un impianto fotovoltaico completamente alimentato da energia green. Con Riccardo Gili, Costanza Maria Frola, Marzia Scala, Carlo Cusanno.INFO: Parco Le Vallere, ritrovo presso Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98, Moncalieri, info@cdviaggio.it

VOCI NEL BOSCO

Domenica 29 settembre ore 11

Spettacolo itinerante, divertente e coinvolgente, per bambine e bambini dai 4 anni e per le loro famiglie. Con Marzia Scala e Carlo Cusanno. Di Riccardo Gili.

INFO: Parco Le Vallere, ritrovo presso Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98, Moncalieri, info@cdviaggio.it





DANZA

IN COMUNE

Giovedì 26 settembre ore 20.45



Nuova creazione di Ambra Senatore, coreografa torinese che oggi è la direttrice del Centre Chorégraphique National de Nantes. Lo spettacolo, che esplora il tema delle relazioni umane con un gruppo di dodici danzatori, andrà in scena in prima nazionale.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, torinodanzafestival.it



RECOLLECTION OF A FALLING

Sabato 28 settembre ore 20.45



Dittico firmato da Jacopo Godani e Mauro Astolfi, composto da Forma Mentis e Daughters And Angels, che va in scena per Torinodanza Festival. Lo spettacolo, prodotto da Spellbound Contemporary Ballet (che nel 2024 compie trent’anni di attività artistica) rappresenta una riflessione su come la capacità umana di caduta può individuare una riconnessione al mondo naturale, per ricostruirlo ogni giorno.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, torinodanzafestival.it

MOSTRE

MEMORIE D'ACQUA

Fino al 18 novembre

Nell’ambito della mostra Change! Ieri, oggi, domani. Il Po, il progetto espositivo Memorie d’acqua. Parole e immagini presenta a Palazzo Madama il lavoro svolto dall’Atlante Linguistico Italiano, istituto fondato nel 1924 sotto la direzione di Matteo Giulio Bartoli (1873 – 1946) all’Università di Torino, con il supporto dalla Società Filologica Friulana. L’esposizione sviluppa alcune delle tematiche affrontate dalla mostra Change!, osservandole attraverso la lente interpretativa della lingua, della cultura popolare e della memoria collettiva: da quello della gestione dell’acqua secondo criteri di sostenibilità propri degli usi preindustriali, a quello della costruzione e cura del paesaggio come elemento vitale, sino al parallelo tra la biodiversità (rappresentata dalle svariate specie animali e vegetali) e la ricchezza terminologica dialettale documentata dall’Atlante Linguistico Italiano.

INFO: https://www.palazzomadamatorino.it/it/

WORLD PRESS PHOTO

Fino a domenica 24 novembre

Palazzo Barolo accoglie di nuovo la mostra del concorso World Press Photo 2024 che ogni anno premia i migliori fotoreporter del mondo. 130 scatti che potranno essere ammirati fino a domenica 24 novembre. Una mostra che è anche una panoramica completa sull’attualità di tutto il mondo. Quest’anno le foto premiate portano la firma di autori internazionale, ma di nessun italiano. Oltre ai conflitti mondiali più noti, come Ucraina e Gaza, i reporter hanno documentato anche quelli meno conosciuti, come quello in Iran e Myanmar. Tra gli altri temi scelti il cambiamento climatico, le crisi economiche e le migrazioni degli animali.

INFO: www.worldpressphototorino.it

BAR STORIES

Fino al 6 ottobre

Dal 25 luglio fino al 6 ottobre Bar Stories on Camera approda a Torino e trova la propria collocazione ideale negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. Il progetto espositivo concepito per l’appuntamento torinese da Galleria Campari, CAMERA e Magnum Photos, si presenta in una nuova veste raccontando i rituali e i personaggi che caratterizzano l’universo del bar in Italia e nel mondo, attraverso 22 scatti dell’Archivio Storico di Galleria Campari e 28 scatti firmati dai rinomati fotografi di Magnum Photos. Bar Stories on Camera. Galleria Campari / Magnum Photos è la prima mostra realizzata da Galleria Campari in partnership con Magnum Photos. La mostra traccia un ritratto del mondo del bar dagli anni Trenta del XX secolo agli inizi del Duemila, raccontato attraverso un corpus di immagini provenienti dall’Archivio Storico di Galleria Campari in dialogo con scatti di fotografi internazionali dell’agenzia Magnum, tra i quali figurano autori come Robert Capa, Elliott Erwitt, Martin Parr e Ferdinando Scianna. Da momenti di condivisione quotidiana ai volti di celebri attori e artisti, lo spazio del bar si svela in un percorso che attraversa le epoche e le città e di cui Campari è protagonista fin dal 1860.

INFO: www.camera.to

THE BEST OF GLASSTRESS

Fino al 10 novembre

Il vetro nella sua forma più elegante e prestigiosa attraverso la lavorazione di grandi artisti internazionali nella mostra The Best of Glassstress alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria. Da Ai Wei Wei a Tony Cragg, passando per Vanessa Beecroft, sono presenti con le loro raffinate opere fino al 10 novembre. Un grande progetto che promuove l’uso del vetro nel mondo dell’arte contemporanea e che in precedenza è stato esposto a Venezia ideato e progetto della Fondazione Berengo.

INFO: https://lavenaria.it/it



MASSIMO SACCHETTI

Fino al 10 novembre

La programmazione estiva di Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee si arricchisce con la nuova mostra dal titolo Galaverna, composta da otto sculture dell’artista valdostano Massimo Sacchetti. Le opere saranno esposte negli spazi di Corso Giovanni Lanza 75. Nell’arte di Massimo Sacchetti, la natura è l’origine e lo strumento che modella l’opera. Il legame con il territorio d’origine, Gressoney-Saint-Jean, costituisce la struttura portante delle sue galaverne. L’artista coglie nel trascorrere del tempo e nel mutare delle stagioni la materia e la suggestione che plasmano le sculture. Proprio da qui scaturisce la Galaverna che dà il nome alla mostra: quel fenomeno atmosferico che si verifica quando, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, la temperatura inizia ad abbassarsi e dalla brina si creano dei veri e propri cristalli, forme fugaci e fragili eppure straordinarie, frammenti di ghiaccio che si depositano sui rami, sull’erba, componendo una geografia del paesaggio dalle tinte fiabesche, oniriche. L’ispirazione dell’artista nasce da queste visioni e dalla volontà di immortalare un fenomeno che diversamente sarebbe solo effimero, incastonando su legno di larice l’allusione a questo spettacolo della natura.

INFO: https://www.flashback.to.it/

CHANGE. IERI, OGGI, DOMANI. IL PO

Fino al 13 gennaio

A Palazzo Madama una mostra che, in parallelo a un ampio progetto territoriale, racconta il tema della crisi climatica prendendo come punto di partenza i cambiamenti millenari lungo il percorso del fiume Po. Change. Ieri, oggi, domani. Il Po è il titolo dell’iniziativa che coinvolge l’Assessorato alla Cura della Città, Verde Pubblico e sponde fluviali della città di Torino, ma anche ABDPO e l’Aipo, il Polito e l’Eruopean Research Institute. La mostra allestita a Palazzo Madama affronta il tema dell’acqua e del nostro Grande Fiume attraverso la pittura e la fotografia, ma anche i reperti fossili, le cartografie storiche.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

ARCA. ANTONIO BIASUCCI

Fino al 6 gennaio

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025. Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino

MARGARET BOURKE-WHITE

Fino al 6 ottobre

Margaret Bourke-White è stata un’icona della fotografia del primo Novecento. Le sue foto e suoi reportage per la rivista Life, nata nel 1936, hanno documentato gli eventi più drammatici del XX secolo. La mostra che Camera le dedica, a 120 anni dalla sua nascita, raccoglie un corpus di 150 immagini, esposte fino al 6 ottobre. Nata nel 1904 a New York, Bourke-White ha raccontato le trasformazioni del mondo con immagini che sono entrate nei libri di storia, sempre mantenendo un doppio punto di vista in ogni situazione. C’è lo scatto rubato a Stalin, in un raro momento in cui il dittatore sorride, proprio dopo aver visto la fotografa far cadere delle lampadine del flash. Ma ci sono anche le immagini diventate tragicamente famose che raccontano la liberazione dei campi di concentramento di Buchenwald. E poi ancora le fotografie iconiche che ritraggono Ghandi durante gli anni del movimento di liberazione della dominazione britannica.

INFO: www.camera.to

UN VIAGGIO LUNGO MILLE MIGLIA

Fino al 29 settembre

In occasione del primo traguardo di tappa a Torino della 42esima edizione della Mille Miglia, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile celebra la corsa più bella del mondo con la mostra Un viaggio lungo mille miglia: l’esposizione – realizzata in collaborazione con il Museo Mille Miglia di Brescia e visitabile nella project room del MAUTO racconta la storia della leggendaria corsa, un’epopea durata un trentennio – dal 1927 al 1957 – e per la quale gareggiarono su un percorso di “1000 Miglia” i campioni più celebri del periodo. Il percorso espositivo racconta i tre decenni della corsa, con una particolare attenzione agli anni più significativi: il 1927, data della prima edizione, il rilancio dopo la guerra nel 1947 e il 1957, l’anno del trionfo di Taruffi e del tragico epilogo. A ciascuno di questi anni corrisponde una tappa fondamentale nella storia della Mille Miglia: Brescia, il luogo dove tutto ebbe inizio; Torino, simbolo della ripresa nel dopoguerra; Roma, la tappa che unisce l’Italia da nord a sud e città della vittoria amara di Taruffi.

INFO: www.mauto.com

INSIDE MONET

Fino al 3 novembre

L’Orto Botanico dell’Università di Torino arrivano i tour di Inside Monet, un’appassionante esperienza in realtà virtuale tra arte e natura, a cura di Way Experience – la media company tra i leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, vincitrice dell’Oscar dell’Innovazione Premio Angi 2022. Dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino, l’esperienza ha trovato nell’Orto Botanico dell’Università di Torino la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della Realtà Virtuale. Inside Monet è una Virtual Reality Experience di taglio culturale, pensata per un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riportandoci nell’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell’Ottocento. Un nuovo viaggio in cinque tappe, dal Levar del Sole a Lo stagno delle ninfee, nel tempo e nello spazio concepito da Way Experience che permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli Impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio. L’intero tour prenderà vita all’interno dell’Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un’oasi segreta nel cuore della città.

INFO: www.wayexperience.it

STORIE DI MATRIMONI

Fino al 29 settembre

"Storie di Matrimoni – Ritratti dell’Immigrazione in Barriera di Milano a Torino" a Flashback Habitat. Storie di Matrimoni, come cita il titolo, è la rappresentazione di un preciso momento della vita familiare raccontato attraverso fotografie. Sono immagini di potente bellezza, sia per la cura della cerimonia in tutti i suoi dettagli, partendo dagli abiti, sia perché la macchina fotografica era uno strumento privilegiato, appannaggio di pochi: i fotografi sono professionisti esperti del mezzo, chiamati per conservare per sempre la memoria di quel momento, di un grande evento familiare.

INFO: www.flashback.to.it

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

AYRTON SENNA FOREVER

Fino al 13 ottobre

La grande mostra Ayrton Senna Forever aprirà al pubblico negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. A trent’anni dalla scomparsa del pilota brasiliano, l'esposizione traccia il ritratto di una figura profondamente amata dal grande pubblico. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile prende vita la storia di Ayrton Senna, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca.

INFO: www.museoauto.com

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

TORINO AL FUTURO

Fino al 29 settembre

È un percorso alla scoperta della storia dell’industrializzazione cittadina, che parte dalle sue origini e si conclude offrendo ai visitatori una visione dell’avvenire, quello proposto dalla mostra "Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione" ospitata dal 14 aprile al 29 settembre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e organizzata da Unione Industriali Torino nell’ambito del programma di attività che celebrano il titolo assegnato alla città di Capitale della cultura d’impresa 2024.

INFO: www.torinospazioalfuturo.it

LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

DINOSAURI - TERRA DEI GIGANTI

Fino al 29 settembre

La sala degli stemmi di Porta Nuova fa un salto indietro nel tempo per tornare nell’era mesozoica: oltre 250 milioni di anni fa quando i dinosauri erano i padroni della Terra. Sono una ventina le riproduzioni a grandezza naturale di questi maestosi animali per la mostra Dinosauri - Terra dei Giganti. Ricostruirti in poliuretano e vetroresina quelli statici, in gommapiuma quelli mobili e dotati di un motore interno. Il percorso vuole raccontare ad adulti e bambini, l’evoluzione dai primi dinosauri erbivori, marini e volatili fino ai carnivori. Affiancati da calchi di veri fossili, si trovano le specie più note che abbiamo imparato a conoscere grazie al Jurassik Park di Steve Spielberg, come il Triceratopo, il Velociraptor e ovviamente, il Tirannosauro Rex.

INFO: www.dinosauriterradeigiganti.it

LE OSSA DELLA TERRA

Fino al 13 ottobre

Dal 26 gennaio 2024 il Museo Nazionale della Montagna di Torino invita a scoprire il legame di Primo Levi con le terre alte attraverso la mostra Le ossa della terra, un progetto ideato e prodotto dal Museo, sviluppato in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino e curato da Guido Vaglio con Roberta Mori. Un percorso espositivo articolato attorno alle parole di Levi, ma anche a fotografie storiche, oggetti, documenti, volumi ed estratti video provenienti da archivi pubblici e privati, oltre che dai familiari dello scrittore e dal Museo. Una mostra per scoprire il legame poco conosciuto di Primo Levi con la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore.

INFO: www.museomontagna.org