Città metropolitana, oltre 2 milioni dall'avanzo di bilancio per i primi interventi urgenti nelle scuole torinesi

Sono una dozzina gli edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana di Torino in cui sono già ultimati o in via di completamento i lavori indifferibili per garantire l’avvio dell’attività didattica. Con un primo impegno di spesa di 2,3 milioni di euro, si sta procedendo a ritmo serrato per completare gli interventi più critici – dalla messa in sicurezza degli edifici alla realizzazione di nuovi spazi.

Questi interventi fanno parte di un piano straordinario di edilizia scolastica, reso possibile grazie a 8 milioni di euro stanziati nella quarta variazione di bilancio approvata lo scorso luglio. L’obiettivo è affrontare, negli edifici scolastici, situazioni che non possono essere posticipate (ad esempio, infiltrazioni dovute a eventi atmosferici violenti) o che non potevano essere finanziate in altro modo.

Gli interventi riguardano gli spazi interni; il completamento di appalti in corso; la risoluzione di problematiche delle coperture degli edifici; interventi urgenti e puntuali di messa in sicurezza; il rifacimento di impianti termici con problemi di funzionamento e interventi per migliorare l'accessibilità degli edifici scolastici nei casi di urgenza.

“L’avanzo di bilancio“ spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo “ ci permette di intervenire entro la fine dell’anno per affrontare in una quarantina dei nostri edifici scolastici situazioni che non possono esser differite nel tempo, come le infiltrazioni connesse ad eventi atmosferici violenti. In molti casi sono interventi tampone in attesa di avere risorse sufficienti per lavori più organici, ma che nel frattempo risolvono situazioni spiacevoli e migliorano la qualità della vita di studenti e personale scolastico”.

Gran parte degli interventi programmati sarà conclusa entro il 2024, ma già nel mese di settembre sono in corso di risoluzione problematiche urgenti in una dozzina di scuole:

- Spinelli di Torino: realizzazione nuova rampa interna (€15.579)

- Bosso-Monti di Torino: realizzazione di 4 aule al piano terra e lavori al primo piano (€ 150.000) per ospitare le classi del Santorre di Santarosa oggetto di lavori di adeguamento sismico;

- Santorre di Santarosa, via Vigone, Torino: recupero dell’alloggio del custode per ricavarne 2 aule (€ 50.000)

- Dalmasso di Pianezza: razionalizzazione degli spazi per ottenere maggiore disponibilità (€ 34.000)

- Pininfarina di Moncalieri: messa in sicurezza di alcuni serramenti esterni e sistemazione della passerella di collegamento con le officine (€69.300)

- Gobetti di via Maria Vittoria, Torino: sostituzione serramenti della palestra e manutenzione della copertura (€97.974)

- Gobetti, succursale di corso Picco, Torino: interventi di messa in sicurezza nella palestra (circa € 60.000)

- Birago di Torino: interventi strutturali connessi alla verifica di vulnerabilità sismica della palazzina officine (€150.000)

- Istituto di Settimo Torinese (edificio Galileo Ferraris): secondo lotto per la sostituzione dell’impianto termico (aule, palestra e aula magna), lavori in due tranche: una in autunno e il completamento in primavera 2025 (€400.000)

- Avogadro di Torino: interventi sulle coperture e di manutenzione straordinaria puntuale (circa € 20.000);

- Europa Unita di Chivasso: interventi sulle coperture e di manutenzione straordinaria puntuale (circa € 30.000);

- Galilei di Avigliana: lavori elettrici per realizzare nuovo laboratorio e interventi di bonifica amianto (circa 63.000 euro).