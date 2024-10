Economia, il Piemonte che frena spaventa le piccole imprese e gli artigiani: "Siamo a rischio scomparsa"

Ci sono i dati (quelli economici, piemontesi, che non regalano certo motivi di sorriso) e poi ci sono le letture. Tra queste, non mancano quelle piuttosto preoccupate per il calo di oltre un punto percentuale accusato dalla produzione regionale, certificata da Unioncamere nei giorni scorsi.



A far sentire la propria voce e i propri timori è Cna Piemonte, che rilegge non solo la diminuzione della produzione, ma anche i cali di ordinativi e fatturato come una sirena d'allarme. E non consola il fatto che in tutta la zona Euro la situazione non sia esaltante. Più le aziende sono piccole, infatti, più la sofferenza potrebbe essere forte: "Le micro imprese, che già operano con margini ridotti, sono particolarmente esposte a questi scossoni, e i settori più vulnerabili, come quelli dei mezzi di trasporto e del tessile, sono tra i più colpiti dalla crisi in corso. Le imprese con meno di 10 addetti stanno affrontando una flessione produttiva dello 0,4%, mentre quelle di medie dimensioni (50-249 addetti) vedono un calo ancora più marcato, con una riduzione della produzione del 1,7%. Questo scenario rischia di aggravare ulteriormente la già fragile situazione delle piccole imprese, che rappresentano il cuore dell’occupazione e della produzione regionale", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla sigla di categoria.



La richiesta, di conseguenza, è di interventi urgenti e mirati. Come spiega Giovanni Genovesio, presidente di CNA Piemonte: "Le micro e piccole imprese, che costituiscono l'anima della nostra economia regionale, si trovano in una situazione di grande vulnerabilità. È indispensabile un piano d’azione che tuteli le piccole aziende, che permetta loro di superare questo momento critico, attraverso incentivi mirati, accesso facilitato ai finanziamenti e sostegno per gli investimenti in innovazione e sostenibilità. Non possiamo permetterci di perdere questo segmento cruciale della nostra economia, che garantisce occupazione e stabilità sul territorio".