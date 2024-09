Arriva 'Lo stato delle cose', Giletti su Rai3 tra duelli e reportage

(Adnkronos) -

Massimo Giletti riparte da 'Lo stato delle cose', il nuovo programma di Rai Cultura in onda da oggi, lunedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3.

Il programma racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su 'lo stato delle cose' per quello che è e non per quello che appare. Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo.

Tra 'le cose' del programma i 'faccia a faccia' del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Ma anche 'confronti'. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a 'sfidarsi' sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio 'duello' tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo. Lo spettacolo, la musica, il cinema, la letteratura saranno sempre presenti all’interno del programma: cantanti, attori, scrittori entreranno in contrappunto rispetto ai temi affrontati, giocando un ruolo colto e leggero.

Non mancheranno i collegamenti in diretta dalle piazze italiane e i racconti immersivi del nostro Paese. La realtà, anche quella locale erroneamente percepita come minore, conquisterà il primo piano del programma. Le notizie e i fatti saranno raccontati attraverso il modello narrativo del reportage, che vedrà protagonisti i cittadini che denunciano, chiedono risposte, vogliono partecipare attivamente alla vita pubblica. 'Lo stato delle cose' è un programma di Massimo Giletti, Emanuela Imparato, Massimo Martelli.